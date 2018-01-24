Экс-жена Джигарханяна ушла к влиятельному магнату

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская нашла себе влиятельного поклонника. Она ушла к главе "Трансконтинентальной МедиаКомпании" Александру Митрошенкову, сообщает "СтарХит".

Фото: Facebook

Экс-жену Джигарханяна и медиамагната — вице-президента Академии Российского телевидения заметили в закрытом зале дорогого ресторана. Митрошенков подарил спутнице букет нарциссов. Но официального подтверждения романа пока нет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в конце ноября прошлого года в Москве мировой суд судебного участка № 202 принял решение о расторжении брака народного артиста СССР Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Иск рассматривался в закрытом режиме, так как речь идет о частной жизни.

Адвокат Армена Джигарханяна рассказал, что Цымбалюк-Романовская не возражала против развода.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!