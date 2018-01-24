Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская нашла себе влиятельного поклонника. Она ушла к главе "Трансконтинентальной МедиаКомпании" Александру Митрошенкову, сообщает "СтарХит".
Экс-жену Джигарханяна и медиамагната — вице-президента Академии Российского телевидения заметили в закрытом зале дорогого ресторана. Митрошенков подарил спутнице букет нарциссов. Но официального подтверждения романа пока нет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в конце ноября прошлого года в Москве мировой суд судебного участка № 202 принял решение о расторжении брака народного артиста СССР Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Иск рассматривался в закрытом режиме, так как речь идет о частной жизни.
Адвокат Армена Джигарханяна рассказал, что Цымбалюк-Романовская не возражала против развода.
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