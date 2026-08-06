Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завод Ярославский картон обновит станки за счет господдержки
Новые дорожные камеры в Ростове-на-Дону выявляют отсутствие ремней безопасности и полисов ОСАГО
В Коми зафиксировали возбудители боррелиоза в 43,4% исследованных клещей
Нижегородские компании получили 166 млн рублей за найм сотрудников
Дефицит доковых мощностей на Дальнем Востоке вынуждает флот уходить на ремонт за рубеж
Ремонт дороги к уникальному лиановому лесу в Дагестане ускорит поток туристов
Собственник участка в Нижегородской области получил предписание из-за борщевика
Роскачество обнаружило бактерии и скрытые ингредиенты в чизбургерах сетей
КАМАЗ возглавил список регистраций новых грузовых автомобилей в Москве

Роскошная жизнь превратилась в проблему: финансовый дефицит вынудил Аллу Пугачёву сменить планы

Шоу-бизнес

Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва вновь рассматривает возможность проведения частных концертов за рубежом.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

По данным источников KP.RU, причиной возвращения к коммерческим выступлениям стали значительные финансовые траты: артистка, привыкшая к определённому уровню жизни, столкнулась с необходимостью пополнять бюджет.

Инсайдеры утверждают, что недавно певице поступило предложение выступить на корпоративном мероприятии за гонорар в 500 тысяч долларов. Заказчиком выступил состоятельный знакомый артистки, и сумма, по словам собеседников издания, полностью устроила Пугачёву. Однако из-за проблем со здоровьем она пока не готова выйти на сцену, но дала обещание вернуться к этому вопросу после завершения курса восстановления.

"Деньги у Пугачёвой заканчиваются, а ей хочется жить красиво, как она жила в России. Заказчик — богатый человек, её хороший знакомый, и гонорар её устроил. Возможно, она ещё споёт", — сообщил источник.

Напомним, что ранее Алла Пугачёва перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. По данным инсайдеров, после хирургического вмешательства врачи предупредили 77-летнюю певицу о необходимости длительной реабилитации и предстоящем обучении ходьбе заново — в противном случае высок риск развития хромоты.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Новости спорта
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Семейная идиллия разбилась об асфальт в США: внезапное бедствие заставило Машкову публично каяться
Кино. Новости и обзоры
Семейная идиллия разбилась об асфальт в США: внезапное бедствие заставило Машкову публично каяться
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Амбиции посла в Лондоне Залужного выявили критическую уязвимость Украины Любовь Степушова Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Хромосомы под ударом: актриса Ольга Дроздова предостерегла женщин от необратимой смены личности
Трафик онлайн-кинотеатров в Астраханской области вырос почти на 68%
Индийский бизнес проявляет интерес к автопрому и фармацевтике Самарской области
Мощность болида в бюджетном кузове: агрессивная новинка Nissan и Dongfeng готовится к премьере
Никаких объяснений и шансов: решение властей Грузии обнулило планы Кристины Орбакайте в Батуми
Амбиции посла в Лондоне Залужного выявили критическую уязвимость Украины
Владелица жилья в Минске добилась через суд выселения арендатора за прекращение выплат по договору
Как получить компенсацию за строительство теплицы в Краснодарском крае: условия программы
Японские и немецкие марки лидируют в сегменте параллельного импорта автомобилей в РФ в июле
Боли в спине из-за обуви уйдут в прошлое: петербургская новинка изменила правила примерки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.