Роскошная жизнь превратилась в проблему: финансовый дефицит вынудил Аллу Пугачёву сменить планы

Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва вновь рассматривает возможность проведения частных концертов за рубежом.

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

По данным источников KP.RU, причиной возвращения к коммерческим выступлениям стали значительные финансовые траты: артистка, привыкшая к определённому уровню жизни, столкнулась с необходимостью пополнять бюджет.

Инсайдеры утверждают, что недавно певице поступило предложение выступить на корпоративном мероприятии за гонорар в 500 тысяч долларов. Заказчиком выступил состоятельный знакомый артистки, и сумма, по словам собеседников издания, полностью устроила Пугачёву. Однако из-за проблем со здоровьем она пока не готова выйти на сцену, но дала обещание вернуться к этому вопросу после завершения курса восстановления.

"Деньги у Пугачёвой заканчиваются, а ей хочется жить красиво, как она жила в России. Заказчик — богатый человек, её хороший знакомый, и гонорар её устроил. Возможно, она ещё споёт", — сообщил источник.

Напомним, что ранее Алла Пугачёва перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. По данным инсайдеров, после хирургического вмешательства врачи предупредили 77-летнюю певицу о необходимости длительной реабилитации и предстоящем обучении ходьбе заново — в противном случае высок риск развития хромоты.