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Семейная драма вышла наружу: пост в защиту младшей дочери обернулся для Бородиной провалом

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина оказалась в центре скандала после того, как опубликовала пост в поддержку своей младшей дочери Теоны.

Ксения Бородина
Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Бородиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Бородина

Поводом для обращения стали критические комментарии в адрес десятилетней девочки, которые появились после премьеры комедии "За любовь", где Бородина исполнила главную роль. Вместе с ней на мероприятии присутствовали обе дочери — 17-летняя Маруся и Теона. Пользователи отметили, что старшая дочь заметно похорошела, однако в обсуждениях звучали и негативные высказывания в адрес младшей.

Бородина опубликовала трогательное обращение к Теоне, в котором заявила, что гордится дочерью и не нуждается в её талантах или достижениях, чтобы любить её. Она призналась, что понимает, как тяжело девочке жить "на фоне идеальной старшей сестры", и призвала дочь быть счастливой.

"Моя любимая… Моя голубоглазка. Ты мамино сердце, и ты это знаешь. Я всегда понимала, как тебе тяжело на фоне идеальной старшей сестры жить в этих дебильных сравнениях и постоянно стараться. Поверь, мне это никогда от тебя не было нужно. Моя любовь к моим детям не зависит от талантов. Я всегда буду любить вас, какими бы вы ни были, и принимать все ваши стороны", — написала Бородина.

В комментариях пользователи возмутились формулировками ведущей. Они указали, что публичное признание "неидеальности" Теоны в сравнении с сестрой может только усугубить ситуацию и нанести психологическую травму ребёнку. Некоторые назвали пост "унизительным" и заявили, что Бородина неосознанно закрепляет за дочерью роль "тени" старшей сестры.

Ранее Ксения Бородина заявляла, что перед съёмками в фильме "За любовь" обсуждала с мужем Николаем Сердюковым возможные откровенные сцены и призналась, что вынуждена была бы отказаться от роли, если бы в сценарии были постельные сцены.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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