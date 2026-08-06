Жизнь больше не будет прежней: состояние сосудов Аллы Пугачёвой осложнило путь к выздоровлению

Знакомый Аллы Пугачёвой раскрыл подробности восстановления певицы после операции по замене тазобедренного сустава.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

По словам источника KP.RU, артистка перенесла эндопротезирование и в первые дни тяжело переживала восстановительный период, опасаясь, что не сможет вернуться к полноценной жизни.

Собеседник издания отметил, что врачи предупредили 77-летнюю певицу о необходимости длительной реабилитации и серьёзных усилиях для восстановления подвижности. По словам источника, без должного усердия есть риск остаться хромой.

Кроме того, у Пугачёвой имеются сопутствующие заболевания, в том числе диабет и проблемы с сердечно-сосудистой системой, что осложняет процесс заживления.

"После операции придётся заново учиться ходить. Если лежать и лениться, можно остаться хромой. У Аллы Борисовны уже давно нелады со здоровьем. Во-первых — диабет. Во-вторых — проблемы с ногами", — рассказал знакомый певицы.

Также сообщается, что у Пугачёвой диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы. В 2010 году она перенесла операцию у кардиохирурга Лео Бокерия, а позже вновь проходила хирургическое лечение из-за проблем с сосудами. Сейчас главной задачей для артистки остаётся полное восстановление и возвращение подвижности.

Ранее врач и кандидат медицинских наук Ирина Баранова прокомментировала травму Пугачёвой и связала переломы с возможным самовольным приёмом статинов, что могло привести к саркопении — потере мышечной массы.