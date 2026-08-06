Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энтеровирусная инфекция в ХМАО: риски для детей и способы профилактики
Любителям брутальной классики приготовиться: в Россию везут рамного гиганта на новой платформе
Россияне начали массово выводить деньги из банков: финансовые организации уже готовят ответный ход
Джакарта переходит к системному импорту российского сырья вопреки мировому давлению
В Грузии расследуют саботаж из-за фейков о дискриминации туристов из РФ
Дизельное топливо в Тамбовской области стало самым дорогим в ЦФО
Связь в радиусе пяти километров появилась на «Нулевом километре» Колымы
Чужое кольцо на пальце не помогло: встреча с Брюсом Уиллисом разрушила прежние планы модели
Жители отдалённых деревень Коми смогут закупать бензин в канистры

Жизнь больше не будет прежней: состояние сосудов Аллы Пугачёвой осложнило путь к выздоровлению

Шоу-бизнес

Знакомый Аллы Пугачёвой раскрыл подробности восстановления певицы после операции по замене тазобедренного сустава.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

По словам источника KP.RU, артистка перенесла эндопротезирование и в первые дни тяжело переживала восстановительный период, опасаясь, что не сможет вернуться к полноценной жизни.

Собеседник издания отметил, что врачи предупредили 77-летнюю певицу о необходимости длительной реабилитации и серьёзных усилиях для восстановления подвижности. По словам источника, без должного усердия есть риск остаться хромой.

Кроме того, у Пугачёвой имеются сопутствующие заболевания, в том числе диабет и проблемы с сердечно-сосудистой системой, что осложняет процесс заживления.

"После операции придётся заново учиться ходить. Если лежать и лениться, можно остаться хромой. У Аллы Борисовны уже давно нелады со здоровьем. Во-первых — диабет. Во-вторых — проблемы с ногами", — рассказал знакомый певицы.

Также сообщается, что у Пугачёвой диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы. В 2010 году она перенесла операцию у кардиохирурга Лео Бокерия, а позже вновь проходила хирургическое лечение из-за проблем с сосудами. Сейчас главной задачей для артистки остаётся полное восстановление и возвращение подвижности.

Ранее врач и кандидат медицинских наук Ирина Баранова прокомментировала травму Пугачёвой и связала переломы с возможным самовольным приёмом статинов, что могло привести к саркопении — потере мышечной массы. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Военные новости
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Прогнозы и статистика
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Джакарта переходит к системному импорту российского сырья вопреки мировому давлению
В Грузии расследуют саботаж из-за фейков о дискриминации туристов из РФ
Дизельное топливо в Тамбовской области стало самым дорогим в ЦФО
Связь в радиусе пяти километров появилась на «Нулевом километре» Колымы
Чужое кольцо на пальце не помогло: встреча с Брюсом Уиллисом разрушила прежние планы модели
Жители отдалённых деревень Коми смогут закупать бензин в канистры
Мечты о дешевом Geely Coolray рухнули: официальный ответ бренда о версии с АКПП
Транспортная система Сочи переходит на усиленный режим работы из-за высокого спроса
Технические проблемы в аэропорту Сочи привели к переносу 120 рейсов
Воспитатели из Владикавказа покажут в Москве игровые программы по культуре Осетии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.