Публичность сломала психику: экс-возлюбленная Тимати рассказала, к чему привела постоянная критика в Сети

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Алёна Шишкова в YouTube-шоу "Небесные разговоры" откровенно рассказала о многолетней борьбе с расстройством пищевого поведения.

Фото: commons.wikimedia.org by Kirill72, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Алёна Шишкова

Она призналась, что лечилась от анорексии и булимии, была зависима от мочегонных препаратов и делала липосакцию. По словам Шишковой, к тяжёлым последствиям привели постоянная критика в медийном пространстве и собственная ненависть к своей внешности.

Шишкова отметила, что нахождение в публичном поле постоянно провоцировало её на самокритику. Она увлеклась идеей худобы и незаметно для себя перешла к опасным привычкам, вплоть до возврата съеденной пищи. Модель подчеркнула, что проблема возникла не на пустом месте, а была спровоцирована средой, в которой она оказалась.

"Когда ты находишься в медийной сфере, постоянно у всех на глазах, в какой-то момент ты уже начинаешь сама к себе придираться из-за какой-то ерунды. Я заморочилась в плане худобы и не заметила, как это перешло в мой образ жизни. Я даже еду могла возвращать", — рассказала она.

Сейчас отношение Шишковой к себе кардинально изменилось. Модель призналась, что научилась спокойнее относиться к чужим оценкам и приняла непростые внешние изменения — например, почти год она ходила без переднего зуба. По её словам, это стало важным этапом в принятии себя настоящей.

Ранее певица Алсу рассказала, что её стройность обусловлена природными особенностями, и она никогда не говорит дочерям о необходимости худеть, чтобы не спровоцировать у них расстройства пищевого поведения.