Рабочие будни превратили в скандал: ситуация с Агузаровой обернулась требованием наказания

Жанна Агузарова и её 22-летний администратор Даниил Онищенко опровергли слухи о романе, появившиеся в СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Кан, Жанна Агузарова, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жанна Агузарова

Поводом для спекуляций стали кадры с камер видеонаблюдения, на которых артистка и молодой человек были запечатлены вместе в отеле Country Resort после отмены фестиваля Outline. Парень связался с Super и заявил, что публикации с намёками на личные отношения нанесли серьёзный ущерб его репутации.

Онищенко, который входит в команду певицы и занимается организационными вопросами, пояснил, что его присутствие рядом с Агузаровой в тот период объясняется исключительно рабочими обязанностями.

"Я являюсь частью команды Жанны Агузаровой и занимаюсь организационными и административными вопросами. В конце июля было запланировано выступление Жанны Агузаровой на фестивале Outline, подготовкой которого я занимался в составе команды артиста. На время фестиваля мы должны были находиться в отеле Country Resort. Однако незадолго до начала фестиваль был отменён. Именно этим объясняется моё присутствие рядом с Жанной Хасановной в тот период. Никаких иных обстоятельств не существует", — заявил Даниил.

Онищенко также обратил внимание на недопустимость утечки персональных данных и видеоматериалов из частных заведений. Он выразил надежду, что виновные в подобных нарушениях будут привлечены к ответственности. Молодой человек подчеркнул, что его работа с публичными людьми не должна становиться поводом для безосновательных предположений о его личной жизни.

Ранее Михаил Галустян ответил хейтерам в соцсетях и впервые рассказал об отношении своих дочерей к его второму браку с визажисткой Лилией Киосе.