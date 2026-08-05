Сражение двух кумиров в Лужниках: Собчак назвала исход грандиозного противостояния артистов

Журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале сравнила концертные программы Вани Дмитриенко и Егора Крида, которые прошли в московских "Лужниках" летом 2026 года. Оба шоу были объединены средневековой эстетикой и образами рыцарей, однако, по мнению телеведущей, подходы артистов кардинально различались.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Собчак отметила, что Ваня Дмитриенко предстал перед зрителями как "рыцарь про любовь, свет и романтику", тогда как Егор Крид выбрал более мрачную и драматичную трактовку — "тёмного рыцаря". Журналистка подчеркнула, что оба перформанса были впечатляющими, а их дуэль войдёт в историю российского шоу-бизнеса.

Отдельно она поздравила 20-летнего Дмитриенко с рекордом России и статусом самого молодого исполнителя, собравшего аншлаг на главной площадке страны.

"Если Ваня — рыцарь про любовь, свет и романтику, Егор был скорее тёмным рыцарем — про драму, надрыв и немного патетики. Впечатления от их шоу были соответствующими, но оба артиста сделали крутые перформансы, и эта дуэль точно войдёт в историю нашего шоу-бизнеса", — написала Собчак.

Журналистка также обратилась к поклонникам обоих музыкантов, поблагодарив их за то, что они открыли ей "новое guilty pleasure" — теперь она подписывается на их каналы и читает отзывы о себе после репостов. В завершение Собчак выразила надежду, что Дмитриенко сохранит "огонь" и продолжит наращивать успех.

Ранее Анна Пересильд публично поздравила своего возлюбленного, певца Ваню Дмитриенко, с успешным сольным концертом в московских "Лужниках" и опубликовала трогательное обращение, в котором призналась, что гордится артистом и восхищается его упорством.