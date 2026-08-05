Необычное звучание в российском ЗАГСе: Сати Казанова раскрыла редкое имя дочери и его скрытое значение

Певица Сати Казанова впервые раскрыла имя дочери, которую родила от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Девочку назвали необычным для России именем — Анагха.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сати Казанова

Сати Казанова и её супруг Стефано Тиоццо подошли к выбору имени для дочери с особым вниманием. По словам певицы, они не хотели брать имя "с потолка" или из популярных сериалов, а искали глубокий смысл. Пара увлекается ведийской традицией, где имя даётся ребёнку не просто так, а в соответствии с положением планет и натальной картой. Единственным советчиком в этом вопросе стал их духовный наставник.

"Имянаречение — штука серьёзная. И мы с мужем понимаем, что нельзя просто взять какое-то имя с потолка или из сериала или книги. Испокон веков имя — это либо кто-то из предков, в честь которого называют, либо святцы. <…> Единственный человек, с которым мы советовались, — наш мастер, наш духовный наставник. Он предложил это имя, и мы абсолютно радостно его приняли, даже не оспаривая и не задумываясь — такое оно красивое!", — поделилась Сати в интервью "СтарХиту".

Певица также рассказала, что у них со Стефано были и другие варианты, в частности, муж симпатизировал имени Мира. Однако, по словам артистки, выбор в пользу Анагхи оказался верным: сейчас, глядя на дочь, они понимают, что другое имя ей бы просто не подошло.

Сати отметила, что имя Анагха оказалось не таким сложным для восприятия в России, как можно было бы предположить. За почти два года жизни девочки окружающие всегда положительно реагировали на её имя, называя его красивым и необычным.

Дома дочку ласково называют Анагаша, Анагуша или Анагашенька. Сама малышка уже научилась называть себя Анагасенька и Анагусенька. По словам певицы, имя оказалось лёгким для произношения, в отличие от её собственного адыгского имени Сатаней, которое она считает гораздо более сложным.

Ранее Сати Казанова, впервые ставшая мамой в 42 года, откровенно рассказала о трудностях материнства, признавшись, что две-три ночи недосыпа лишают её физических сил, и назвала сон роскошью.