Честность на грани фола: Лайма Вайкуле описала действия, которые предпримет против России

Латвийская певица Лайма Вайкуле, долгое время жившая и работавшая в России, в интервью радиостанции Deutsche Welle* сделала резонансное заявление о возможном военном конфликте. На вопрос о том, что она будет делать, если "Россия нападет на Латвию", исполнительница песни "Вернисаж" ответила предельно кратко и жёстко.

Фото: commons.wikimedia.org by Окрас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лайма Вайкуле

Артистка не стала уходить от ответа или смягчать формулировки, заявив о своей готовности к радикальным действиям в случае гипотетической агрессии.

"Я возьму автомат", — заявила Вайкуле, отвечая на вопрос о возможном нападении.

При этом певица тут же добавила, что остаётся оптимисткой и верит в благополучный исход. Она не стала развивать тему военного противостояния, ограничившись краткой репликой и переведя разговор в более спокойное русло.

"Не знаю, я оптимист. Я, на самом деле, всё время такая", — заключила артистка.

Ранее Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" призналась, что учит русский язык при помощи Андрея Макаревича**.

* признана в России СМИ-иноагентом по решению Минюста

** признан в России иностранным агентом по решению Минюста