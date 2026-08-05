Джиджи Хадид и Брэдли Купер купили обручальные кольца: сколько стоят украшения и что говорят о свадьбе

Актёр Брэдли Купер и супермодель Джиджи Хадид приобрели обручальные кольца от французского ювелирного бренда Boucheron. Об этом сообщает Page Six.

Фото: instagram by личный аккаунт Джиджи Хадид в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джиджи Хадид и Брэдли Купер

Влюблённые выбрали украшения из жёлтого и розового золота, а их общая стоимость составила 8570 долларов. На прошлой неделе пара была замечена на прогулке по Парижу с кольцами на безымянных пальцах, что мгновенно породило слухи о тайной церемонии бракосочетания.

Джиджи Хадид появилась на публике с кольцом модели Quatre Radiant Edition из жёлтого золота, инкрустированным линией бриллиантов. Стоимость украшения, по данным журналистов, составила 6450 долларов (около 522 тысяч рублей). Брэдли Купер, в свою очередь, выбрал более лаконичное кольцо Godron из розового золота за 2120 долларов (примерно 171 тысячу рублей). Пара пока не комментировала предположения поклонников о возможной свадьбе.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально зарегистрируют отношения в ближайшую субботу. Церемония пройдёт в кафедральном соборе Фуншала на Мадейре, а банкет — в пятизвёздочном отеле Savoy Palace.