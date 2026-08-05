Химия позади, но легче не стало: новый этап лечения бьёт по самочувствию Лерчек

Возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), хореограф Луис Сквиччиарини, рассказал о новом этапе её лечения. Он записал видео прямо из больничной палаты, где Валерия находилась рядом с ним. По его словам, курс химиотерапии уже завершён, однако лечение продолжается.

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Сейчас Лерчек проходит таргетную и иммунотерапию. Сквиччиарини признался, что именно этот этап лечения даётся особенно тяжело. После процедур Валерия сталкивается с сильной слабостью и приступами тошноты.

"Сегодня у нас терапия с Лерой. Вся химия закончилась, но, к сожалению, надо продолжать: иммунотерапию и таргетную терапию. Таргетная у нас сегодня будет. Это самое тяжёлое, честно говоря. После этого Лера чувствовала тошноту, у неё нет энергии. Надеюсь, что на этот раз будет легче, потому что химии уже нет, и мы продолжаем до конца", — рассказал он.

Ранее суд вынес Лерчек приговор по делу о незаконных валютных операциях, назначив ей пять лет условного лишения свободы и штраф в размере 765 миллионов рублей. При этом из-за участия в судебных заседаниях блогерша была вынуждена пропустить сеанс таргетной терапии, что потребовало срочной корректировки всего плана лечения.