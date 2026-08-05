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Сердце матери разрывается от тоски: Анна Нетребко призналась в тяжёлых чувствах из-за разлуки

Шоу-бизнес

Оперная певица Анна Нетребко переживает разлуку со своим 17-летним сыном Тьяго. В последнее время юноша гостит у родственников в Дании, тогда как обычно он сопровождает мать в поездках и на гастролях. Временное расставание стало для артистки непривычным испытанием.

Анна Нетребко
Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Werner (Tsui), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анна Нетребко

Тьяго сейчас находится в доме своей тёти Натальи Эскильдсен - сестры певицы. Она регулярно приглашает племянника к себе, чтобы он мог отдохнуть, пообщаться с двоюродной сестрой Даниэлой и сменить обстановку.

Наталья поделилась в соцсетях фотографиями с прогулок: они исследовали леса, гуляли по тропинкам вдоль реки и встречали закат на высоком холме с панорамным видом.

"Наши вечерние прогулки — густые зеленые леса, уютные тропинки, река с чистейшей водой и тихими берегами. В последний вечер мы встречали закат, забравшись на высокий холм, откуда открывается красивейший вид на много километров вдаль", — написала Наталья.

Анна Нетребко не скрыла эмоций, отреагировав на публикацию сестры коротким комментарием: "Какие классные фотки! Скучаю!".

Ранее Анна Нетребко устроила 17-летнему сыну Тьяго необычную проверку: певица предложила юноше поучаствовать в интернет-тренде, где родители просят детей продолжить известные русские поговорки. Наследник артистки, у которого диагностирован аутизм, блеснул остроумием, переделав народные изречения на современный лад.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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