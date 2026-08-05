Свадебный наряд Олеси Иванченко: сколько заплатила ведущая "Натальной карты" за корсет и юбку

Ведущая шоу "Натальная карта" Олеся Иванченко потратила на свадебный наряд 650 тысяч рублей. Праздничный образ состоял из корсета с глубоким декольте и облегающей юбки макси. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: instagram by личный аккаунт Олеси Иванченко в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олеся Иванченко и Максим Заяц

Напомним, Иванченко и её избранник Максим Заяц сыграли тайную свадьбу. Гостей заранее попросили не делиться деталями праздника, чтобы сохранить атмосферу приватности. Свадебное путешествие молодожёны пока отложили, сосредоточившись на самом событии и близких людях.

Решение о закрытом формате церемонии было принято осознанно: пара не стремилась к публичности и предпочла уютную обстановку в кругу семьи и друзей. Несмотря на скромность мероприятия, образ невесты оказался одним из самых заметных элементов праздника.

Ранее Олеся Иванченко и её возлюбленный, комик Максим Заяц, сыграли тайную свадьбу, о чём ведущая сообщила в соцсетях. Поклонники заметили, что на безымянном пальце невесты не было обручального кольца.