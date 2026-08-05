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Легенда больше не может молчать: автор "Игры престолов" признал неизбежное наступление мрачных времён

Шоу-бизнес

Британский писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла "Песнь льда и пламени", лёгшего в основу культового сериала "Игра престолов", опубликовал в личном блоге откровенный пост о своём эмоциональном состоянии. 77-летний литератор признался, что последний год выдался для него крайне напряжённым: в нём были и чудеса, но и настоящие кошмары.

Джордж Мартин
Фото: commons.wikimedia.org by Sanna Pudas, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Джордж Мартин

Мартин сообщил, что пережил потерю близких друзей и ежедневно борется с чувством грусти и подавленности. Он также отметил, что старение даётся ему непросто, и худшие времена, возможно, ещё впереди. Тем не менее писатель подчеркнул, что в его жизни были и удивительные моменты, и это, по его словам, и есть суть жизни.

"Я терял друзей. Я боролся с печалью и депрессией. Худшее, возможно, ещё впереди. В сентябре прошлого года мне исполнилось семьдесят семь, и я скажу вам, что стареть не так уж весело. Но были и удивительные времена. Я полагаю, такова жизнь", — написал Мартин.

Позитивным событием для автора стали девять номинаций сериала "Рыцарь семи королевств", снятого по его книгам, на премию "Эмми". Мартин выразил гордость за команду и надежду на победу, однако признался, что надеялся и на актёрские номинации. Впрочем, он добавил, что всегда есть следующий год.

Ранее актриса Лена Хеди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", резко раскритиковала голливудскую индустрию, заявив, что дисбаланс сил до сих пор позволяет влиятельным мужчинам избегать ответственности, а молодым актрисам приходится молчать, чтобы не потерять работу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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