Легенда больше не может молчать: автор "Игры престолов" признал неизбежное наступление мрачных времён

Британский писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла "Песнь льда и пламени", лёгшего в основу культового сериала "Игра престолов", опубликовал в личном блоге откровенный пост о своём эмоциональном состоянии. 77-летний литератор признался, что последний год выдался для него крайне напряжённым: в нём были и чудеса, но и настоящие кошмары.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanna Pudas, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Джордж Мартин

Мартин сообщил, что пережил потерю близких друзей и ежедневно борется с чувством грусти и подавленности. Он также отметил, что старение даётся ему непросто, и худшие времена, возможно, ещё впереди. Тем не менее писатель подчеркнул, что в его жизни были и удивительные моменты, и это, по его словам, и есть суть жизни.

"Я терял друзей. Я боролся с печалью и депрессией. Худшее, возможно, ещё впереди. В сентябре прошлого года мне исполнилось семьдесят семь, и я скажу вам, что стареть не так уж весело. Но были и удивительные времена. Я полагаю, такова жизнь", — написал Мартин.

Позитивным событием для автора стали девять номинаций сериала "Рыцарь семи королевств", снятого по его книгам, на премию "Эмми". Мартин выразил гордость за команду и надежду на победу, однако признался, что надеялся и на актёрские номинации. Впрочем, он добавил, что всегда есть следующий год.

Ранее актриса Лена Хеди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", резко раскритиковала голливудскую индустрию, заявив, что дисбаланс сил до сих пор позволяет влиятельным мужчинам избегать ответственности, а молодым актрисам приходится молчать, чтобы не потерять работу.