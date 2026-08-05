Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надбавки до 22 тысяч: как получить поддержку в Приморье?
Ламинат требует нежности: всего одна ошибка в уборке навсегда оставит швы вздутыми
Контроль за такси в Башкортостане полностью переходит в цифровой формат
В Пензе и области возможны сбои в электроснабжении из-за долгов СНТ
Вместо подтянутого живота боль в спине: три фатальные ошибки при прокачке пресса
Завтрак вместо бессонницы: как еда и напитки способны обмануть биологические часы в перелёте
Бархатный варенец из XVI века: божественный десерт со сливочно-карамельным вкусом
Высокоскоростная магистраль сократит путь между Москвой и Петербургом до двух часов
Качество воды в Уфе контролируется после дождей

Ссора из-за украденного вокала: поступок Дмитриенко заставил коллегу удалить все обвинения

Шоу-бизнес

Певец Ваня Дмитриенко отреагировал на слова исполнительницы Лины Ли, обвинившей его в использовании её голоса во время выступления с сестрой Валерией Дмитриенко.

Ваня Дмитриенко
Фото: VK Видео by канал "Шоу ВПИСКА", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваня Дмитриенко

Конфликт разгорелся после сольного концерта артиста в "Лужниках", где он, по утверждению Лины, задействовал аудиодорожку с её вокалом без предварительного согласования. Певица публично заявила о нарушении, однако позже удалила своё видео с обвинениями.

Дмитриенко не стал комментировать ситуацию в социальных сетях, но связался с Линой лично. Певица рассказала, что артист принёс ей извинения за произошедшее, после чего она решила прекратить публичное обсуждение. Она также попросила подписчиков не трогать сестру Вани — Валерию, которая тоже участвовала в шоу, подчеркнув, что та не виновата в случившемся.

"Со мной связался Ваня, извинился за произошедшую ситуацию. Я удалила ролик, чтобы дальше не распространялся. Прошу вас, пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она точно в этой ситуации не виновата", — написала Лина Ли.

При этом неизвестно, за что именно Дмитриенко принёс извинения — за использование записи с голосом Лины во время выступления или за то, что не пригласил её лично исполнить композицию на концерте в "Лужниках". 

Сам концерт Вани Дмитриенко в "Лужниках" состоялся 2 августа и стал знаковым событием: артист собрал аншлаг и попал в Книгу рекордов России как самый молодой исполнитель с сольным стадионным шоу. Ранее Ваня Дмитриенко впервые публично высказался о планах на будущее с Анной Пересильд: во время стрима на Twitch певец заявил, что хотел бы сыграть свадьбу и мечтает стать отцом троих детей. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Авто
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Бархатный варенец из XVI века: божественный десерт со сливочно-карамельным вкусом
Высокоскоростная магистраль сократит путь между Москвой и Петербургом до двух часов
Качество воды в Уфе контролируется после дождей
Тоннелепроходческий щит Евдокия прошел 200 метров пути к площади Свободы
Ремонт участка трассы М-5 "Урал" завершили на четыре месяца раньше срока
Правительство РФ вмешается в строительство дороги до Урумчи
В новгородском посёлке решили не менять расписание рейсов № 102д и № 120
Якутия заготовила почти 80 тысяч тонн сена для предстоящей зимы
Зелёный куст скрывает гигантский урожай: как заставить клубни картофеля набирать вес в августе
Химия позади, но легче не стало: новый этап лечения бьёт по самочувствию Лерчек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.