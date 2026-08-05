Ссора из-за украденного вокала: поступок Дмитриенко заставил коллегу удалить все обвинения

Певец Ваня Дмитриенко отреагировал на слова исполнительницы Лины Ли, обвинившей его в использовании её голоса во время выступления с сестрой Валерией Дмитриенко.

Фото: VK Видео by канал "Шоу ВПИСКА", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваня Дмитриенко

Конфликт разгорелся после сольного концерта артиста в "Лужниках", где он, по утверждению Лины, задействовал аудиодорожку с её вокалом без предварительного согласования. Певица публично заявила о нарушении, однако позже удалила своё видео с обвинениями.

Дмитриенко не стал комментировать ситуацию в социальных сетях, но связался с Линой лично. Певица рассказала, что артист принёс ей извинения за произошедшее, после чего она решила прекратить публичное обсуждение. Она также попросила подписчиков не трогать сестру Вани — Валерию, которая тоже участвовала в шоу, подчеркнув, что та не виновата в случившемся.

"Со мной связался Ваня, извинился за произошедшую ситуацию. Я удалила ролик, чтобы дальше не распространялся. Прошу вас, пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она точно в этой ситуации не виновата", — написала Лина Ли.

При этом неизвестно, за что именно Дмитриенко принёс извинения — за использование записи с голосом Лины во время выступления или за то, что не пригласил её лично исполнить композицию на концерте в "Лужниках".

Сам концерт Вани Дмитриенко в "Лужниках" состоялся 2 августа и стал знаковым событием: артист собрал аншлаг и попал в Книгу рекордов России как самый молодой исполнитель с сольным стадионным шоу. Ранее Ваня Дмитриенко впервые публично высказался о планах на будущее с Анной Пересильд: во время стрима на Twitch певец заявил, что хотел бы сыграть свадьбу и мечтает стать отцом троих детей.