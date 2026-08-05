Роковое решение стоило месяцев неподвижности: раскрыта истинная причина падения Аллы Пугачёвой

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Шоу-бизнес

Врач и кандидат медицинских наук Ирина Баранова прокомментировала в личном блоге травму Аллы Пугачёвой, о которой певица недавно рассказала публике.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

77-летняя артистка призналась, что упала, сломала ногу и повредила тазобедренный сустав, из-за чего четыре месяца практически не могла двигаться. Эксперт связала произошедшее с возможным самовольным приёмом лекарств.

По мнению Барановой, певица выглядит неплохо для своего возраста благодаря заместительной гормональной терапии, пластике и косметологии, однако именно потеря мышечной массы могла стать решающим фактором. Врач обратила внимание на слова Пугачёвой о том, что она продолжала принимать статины вопреки запрету доктора, который предупреждал о риске саркопении — возрастной атрофии мышц.

"Певица однозначно получает заместительную гормональную терапию, потому что она неплохо выглядит. Понятно, пластика, косметология, но в целом мы говорим. Почему же она всё-таки получила эти свои переломы? Пугачёва дает очень интересную информацию в интервью, где говорит, что доктор ей запрещал пить статины, но она продолжала пить. И доктор говорил ей, что идёт потеря мышц. Собственно говоря, вот он и секрет. Это саркопения", — объяснила Ирина Баранова.

Эксперт подчеркнула, что в пожилом возрасте важны не только крепкие кости, но и хорошо развитая мускулатура, которая помогает сохранять равновесие в повседневных ситуациях. По словам врача, из-за сильной худобы и ослабленных мышц Пугачёва не смогла удержать равновесие при обычном падении. Баранова добавила, что пожилые люди часто теряют координацию там, где человек с нормальной мышечной силой без труда сохранил бы устойчивость.

Ранее Алла Пугачёва и Максим Галкин* стали участниками неловкого эпизода на фестивале "Лайма Рандеву" в Юрмале: во время выступления Потап и Настя Каменских пошутили со сцены о возрасте Галкина и внешности певицы, сравнив её с дочерью Кристиной Орбакайте

* физическое лицо, признанное в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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