Желание хайпа любой ценой вызвало обратную реакцию: Самойловой напомнили о ценности хлеба и этике

Блогерша Оксана Самойлова устроила необычную фотосессию на столе, сервированном бургерами и другими блюдами фастфуда.

Фото: instagram by личный аккаунт Оксаны Самойловой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оксана Самойлова

Для съёмки она выбрала облегающее блестящее мини-платье и провокационные позы, а пост подписала: "Королева фуд-корта". Кадры были опубликованы в Instagram*-аккаунте.

Однако идея не нашла отклика у подписчиков. Многие сочли такой контент неуважительным по отношению к еде и упрекнули блогершу в желании любой ценой привлечь внимание.

Некоторые комментаторы заметили, что подобные провокации выходят за границы разумного, и поинтересовались, не собирается ли Самойлова в следующий раз фотографироваться на люстре.

"Что за прикол у неё на столах с едой фоткаться? Это не смешно. Просто кринж", "Можно ещё на люстре повисеть для хайпа", "Не стыдно? Там хлеб же…", — написали фолловеры в комментариях.

Ранее Оксана Самойлова рассказывала, что её дети, выросшие в роскоши загородных особняков, никогда не пользовались метро, а младший сын Давид до сих пор не знает, что такое подъезд.

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