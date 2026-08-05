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Особняк за 4 миллиона в Латвии: Вайкуле выставила жёсткий барьер для покупателей из России

Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле приняла решение снизить стоимость своего особняка в Латвии. Речь идёт о двухэтажном доме площадью около 500 квадратных метров, расположенном на участке с бассейном, панорамным залом и просторной гостиной.

Лайма Вайкуле
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лайма Вайкуле

Цена недвижимости уменьшилась с 5 млн евро до 4,8 млн евро. При этом артистка готова рассмотреть предложения о срочной покупке за 4 млн евро.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Вайкуле также ввела особое условие для потенциальных покупателей: она рассматривает исключительно претендентов без российского гражданства, однако допускает продажу русскоязычным людям за дополнительную плату в размере 1 млн евро.

"Вайкуле готова договориться о цене в 4 млн при срочной покупке, но для русскоязычных покупателей предусмотрена доплата в 1 млн евро", — сообщает источник.

Особняк, который певица выставила на продажу, находится в живописном районе Латвии. В доме оборудован бассейн, просторная гостиная и панорамный зал, а общая площадь участка позволяет разместить несколько построек.

Ранее Алла Пугачёва появилась на фестивале Laima Rendezvous Jurmala, чтобы поддержать подругу Лайму Вайкуле, и призналась, что скучает по живой сцене и зрителям.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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