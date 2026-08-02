Хейтеры подняли шум из-за внешности артиста: Пьеха ответил на обвинения в потере спортивной формы

Певец Стас Пьеха столкнулся с волной критики после того, как опубликовал видео с отжиманиями. Некоторые подписчики сочли, что артист находится "не в лучшей форме". Однако 45-летний исполнитель не стал игнорировать замечания и записал развёрнутый ответ, а заодно продемонстрировал свою рельефную спину в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стас Пьеха

Он объяснил, что его текущая физическая форма — это осознанный выбор, связанный с целями в спорте. По словам Пьехи, он провёл всего 8-9 тренировок за лето, но уже чувствует рост силы и выносливости. Главная задача, которую он перед собой ставит, — набрать силовые показатели для возвращения к борьбе.

Артист подчеркнул, что не намерен сушиться или голодать ради эффектных кадров в интернете, как делал это раньше. При этом он заверил, что при необходимости сможет быстро привести себя в форму.

"<…> мол, в плохой форме. Был на 8-9 тренировках за лето, неплохо растёт сила и выносливость, жру, сколько хочу… Задача — набрать силовые для возвращения на борьбу. Сушиться или морить себя голодом ради кладки в сети — уже нет желания и времени… Делал это много раз, если будет такая нужда — за месяц мутирую в злого сухаря на дефиците", — заявил Пьеха.

Ранее Стас Пьеха рассказывал, как 11 лет назад принял решение навсегда отказаться от наркотиков после того, как во время гастролей врачи диагностировали у него инфаркт и критически высокое давление.