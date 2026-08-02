Постояльцев люкса выселяют без права на тишину: свадьба Роналду парализует самый фешенебельный отель

Футболист Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес официально зарегистрируют отношения в ближайшую субботу. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдера из окружения звёздной пары.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Джорджины Родригес by Личный Инстаграм-аккаунт Джорджины Родригес Джорджина Родригес, Криштиану Роналду

Церемония бракосочетания пройдёт в кафедральном соборе Фуншала — столицы португальского острова Мадейра, где родился футболист. После росписи гостей ожидает банкет в пятизвёздочном отеле Savoy Palace, который славится четырьмя ресторанами и панорамными видами на Атлантический океан.

По данным источника, отель уже уведомил постояльцев о закрытии двух этажей и нескольких барных зон в пятницу и субботу. Это свидетельствует о масштабной подготовке к мероприятию.

"Гостей отеля уведомили, что в пятницу и субботу два этажа, а также несколько барных зон будут закрыты", — заявил источник.

О помолвке Джорджина объявила 11 августа прошлого года в Instagram*-аккаунте, опубликовав фото с обручальным кольцом. Ювелиры оценили украшение в сумму от двух до пяти миллионов долларов. По мнению специалиста Аджая Ананда, для кольца использован бриллиант категории D весом около 30 каратов. Его коллега Лора Тейлор считает, что центральный камень весит от 15 до 20 карат, а стоимость изделия превышает два миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес планировали сыграть свадьбу в эти выходные в поместье Кинта да Регалейра в Синтре, однако, по последним данным, церемония перенесена в Фуншал.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ