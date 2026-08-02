Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один автомобиль кормит целую марку: какие модели захватили половину продаж брендов в России
Его почти не замечают врачи: редкий вирус после укуса клеща расширяет свою территорию
Когда лапы уже не те: простые добавки помогают пожилым лабрадорам сохранить бодрость и здоровье
Пока море ближе, заправка дальше: поездка на юг требует особого расчёта запаса топлива
Космический гигант меняет ритм: Андромеда начала медленнее зажигать новые звезды
Роскошная жизнь в Майами обошлась Курниковой и Иглесиасу дорого: платежи за поместье зашкаливают
Родовое имя выставили на торги: отказ от копеечной выплаты лишил Пугачёву контроля над старым брендом
500 тысяч рублей и настоящий 4х4: какие старые внедорожники еще способны покорять грязь
Ученые создают лекарства против малярии и бабезиоза на основе природных соединений

Курбан Омаров опроверг задержание жены: кто на неё напал и почему она сама пошла в полицию

Шоу-бизнес

Муж Валерии Омаровой, предприниматель Курбан Омаров, опроверг появившуюся в СМИ информацию о задержании его супруги сотрудниками полиции.

Курбан Омаров с женой
Фото: instagram by личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курбан Омаров с женой

По его словам, Валерия самостоятельно прибыла в отделение, чтобы подать заявление на людей, которые, как утверждает мужчина, напали на неё. Инцидент, по версии Омарова, произошёл накануне вечером.

Курбан заявил, что блогерша Марина Ильина вместе с группой лиц ворвалась в кабинет Валерии, заблокировала её, физически удерживала и нанесла телесные повреждения. Факт синяков и гематом на руках, по его словам, зафиксирован в медицинском учреждении, а документы приложены к материалам дела. Супруга бизнесмена подала заявления по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Самоуправство".

"Валерию никто не "доставлял" в полицию. Она самостоятельно и исключительно по собственной инициативе приехала в ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, где лично подала заявление", — заявил Курбан в комментарии для Super.

Омаров также подчеркнул, что его супруга работает легально, имеет медицинское образование, а оборудование сертифицировано. Действия блогера Ильиной он назвал провокацией ради хайпа, отметив, что она не является сотрудником надзорных органов или представителем аккредитованного СМИ. В настоящее время, уточнил Курбан, формируются гражданские иски о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Мы намерены процессуально довести это дело до конца — через Прокуратуру, Следственный комитет и суд. Никому не позволено врываться в частные помещения, блокировать людей и применять физическое давление", — заявил Омаров.

Ранее СМИ сообщали, что Валерию Омарову доставили в полицию после того, как клиентка потребовала показать диплом врача, а саму женщину заподозрили в оказании косметологических услуг без образования и использовании поддельного аппарата MORPHEUS. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Цветы и растения
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Интервью
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Популярное
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше

Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.

Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Космический гигант меняет ритм: Андромеда начала медленнее зажигать новые звезды
Роскошная жизнь в Майами обошлась Курниковой и Иглесиасу дорого: платежи за поместье зашкаливают
Родовое имя выставили на торги: отказ от копеечной выплаты лишил Пугачёву контроля над старым брендом
500 тысяч рублей и настоящий 4х4: какие старые внедорожники еще способны покорять грязь
Ученые создают лекарства против малярии и бабезиоза на основе природных соединений
Неожиданный удар по АвтоВАЗу: импортный аналог легендарного Polo предложили по цене Весты
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Строительство поликлиники в Анкудиновке обойдется почти в 884 миллиона рублей
В Саратове и области на модернизацию инженерных сетей направили 39 млн рублей
В станице Курской создают современное пространство для отдыха и спорта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.