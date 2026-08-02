Курбан Омаров опроверг задержание жены: кто на неё напал и почему она сама пошла в полицию

Муж Валерии Омаровой, предприниматель Курбан Омаров, опроверг появившуюся в СМИ информацию о задержании его супруги сотрудниками полиции.

Фото: instagram by личный аккаунт Курбана Омарова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Курбан Омаров с женой

По его словам, Валерия самостоятельно прибыла в отделение, чтобы подать заявление на людей, которые, как утверждает мужчина, напали на неё. Инцидент, по версии Омарова, произошёл накануне вечером.

Курбан заявил, что блогерша Марина Ильина вместе с группой лиц ворвалась в кабинет Валерии, заблокировала её, физически удерживала и нанесла телесные повреждения. Факт синяков и гематом на руках, по его словам, зафиксирован в медицинском учреждении, а документы приложены к материалам дела. Супруга бизнесмена подала заявления по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Самоуправство".

"Валерию никто не "доставлял" в полицию. Она самостоятельно и исключительно по собственной инициативе приехала в ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы, где лично подала заявление", — заявил Курбан в комментарии для Super.

Омаров также подчеркнул, что его супруга работает легально, имеет медицинское образование, а оборудование сертифицировано. Действия блогера Ильиной он назвал провокацией ради хайпа, отметив, что она не является сотрудником надзорных органов или представителем аккредитованного СМИ. В настоящее время, уточнил Курбан, формируются гражданские иски о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Мы намерены процессуально довести это дело до конца — через Прокуратуру, Следственный комитет и суд. Никому не позволено врываться в частные помещения, блокировать людей и применять физическое давление", — заявил Омаров.

Ранее СМИ сообщали, что Валерию Омарову доставили в полицию после того, как клиентка потребовала показать диплом врача, а саму женщину заподозрили в оказании косметологических услуг без образования и использовании поддельного аппарата MORPHEUS.