Генетика против строгих диет: Алсу раскрыла истинную причину своей многолетней стройности

Певица Алсу поделилась секретом своей неизменной стройности. Артистка призналась, что на протяжении всей жизни её вес практически не меняется, и главная причина этого — природные особенности организма. При этом певица старается много двигаться и следить за питанием, но не прибегает к жёстким ограничениям.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алсу

На вопрос о том, даёт ли она советы своим дочерям касательно фигуры, Алсу ответила категорично. Она заявила, что никогда не говорит девочкам о необходимости меньше есть или худеть, поскольку такие комментарии могут нанести психологическую травму и спровоцировать расстройства пищевого поведения.

Певица убеждена, что каждый человек сам вправе выбирать свой образ и внешность.

"Я всю жизнь, в общем-то, в одном весе. Я стройна от природы. Но бывает отдых, туда-сюда… В целом я стараюсь просто максимально двигаться. Стараюсь питаться правильно", — поделилась Алсу в интервью "Лотус медиа".

Отношение к внешности дочерей у певицы строится на полном принятии. Она подчеркнула, что для неё девочки красивы в любом виде, и их собственное желание выглядеть определённым образом является главным критерием. Алсу не навязывает им свои стандарты и поддерживает их выбор.

"Кому-то комфортно так, кому-то — так. Поэтому я всегда говорю: "Вы красивые в любом виде для меня, вы выбираете сами, как вы хотите выглядеть"", — заявила звезда.

Ранее Алсу впервые после развода с бизнесменом Яном Абрамовым высказалась о своей личной жизни, заявив, что не видит никаких проблем с нехваткой достойных мужчин и чувствует себя уверенно.