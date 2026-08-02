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Не менялась и всегда была такой: Татьяна Лазарева* объяснила ненависть зрителей после интервью

Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* в своём Instagram**-аккаунте отреагировала на волну откликов, вызванных её недавним интервью у Ирины Шихман***. Артистка поблагодарила тех, кто назвал беседу "милой и душевной", однако не оставила без внимания и тех, кто встретил её высказывания в штыки.

Татьяна Лазарева
Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Лазарева

В своём обращении Лазарева призвала критиков задуматься о собственной последовательности. Она подчеркнула, что остаётся верна себе и своим взглядам, а потому тем, кто ранее верил ей, а теперь осуждает, стоит пересмотреть свои собственные ориентиры. Также ведущая иронично посоветовала тем, кому разговор показался слишком глубоким, "подготовиться получше" к подобным откровениям.

"Всем, кто верил мне раньше, а теперь ненавидит, — подумайте о том, когда вы себе изменили, потому что я-то не менялась и всегда была такой", — отметила знаменитость.

Особое внимание Лазарева уделила зрителям, которые, по её словам, были тронуты интервью до слёз и благодарили за честность. Им она адресовала слова поддержки, заявив, что у них есть шанс на перемены — те самые, которых многие ждут. По мнению телеведущей, задача взрослых людей сегодня — увидеть новые нормы, принять их и помогать другим справляться с неизбежными изменениями.

Тем же, кому такие глубины неинтересны или страшны, артистка предложила отписаться, не тратя время на пустые споры. Она также обратилась к тем, кто стыдит её или её дочерей, с призывом "постыдиться самих себя".

Ранее Татьяна Лазарева рассказала о конфликте с Ксенией Собчак 17-летней давности.

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
*** признана в рф иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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