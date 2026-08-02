Родовое имя выставили на торги: отказ от копеечной выплаты лишил Пугачёву контроля над старым брендом

Народная артистка СССР Алла Пугачёва лишилась прав на товарный знак "Баронесса фон Орбах", который был зарегистрирован на неё ещё в 1996 году.
Как сообщает Telegram-канал Mash, срок действия марки истёк 2 августа, однако певица не подала заявление на его продление, стоимость которого составляла всего 22 тысячи рублей.
В девяностые годы Пугачёва пыталась подтвердить право на титул баронессы — для этого она обратилась к родословной своего тогдашнего супруга Миколаса Орбакаса. Ходили слухи, что среди его предков числился литовский барон фон Орбах, однако подтвердить родство так и не удалось. В итоге вместо дворянского звания певица оформила одноимённый товарный знак.
"Алла Борисовна не стала продлевать регистрацию, хотя это стоило бы всего 22 тысячи рублей. Теперь бренд может стать общедоступным", — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Марка позволяла выпускать под этим названием парфюмерию, алкогольную продукцию и одежду. Однако теперь возможность использовать товарный знак исчезла, и он может перейти в свободное пользование.
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* физическое лицо, признанное в России иностранным агентом по решению Минюста
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