Родовое имя выставили на торги: отказ от копеечной выплаты лишил Пугачёву контроля над старым брендом

Народная артистка СССР Алла Пугачёва лишилась прав на товарный знак "Баронесса фон Орбах", который был зарегистрирован на неё ещё в 1996 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

Как сообщает Telegram-канал Mash, срок действия марки истёк 2 августа, однако певица не подала заявление на его продление, стоимость которого составляла всего 22 тысячи рублей.

В девяностые годы Пугачёва пыталась подтвердить право на титул баронессы — для этого она обратилась к родословной своего тогдашнего супруга Миколаса Орбакаса. Ходили слухи, что среди его предков числился литовский барон фон Орбах, однако подтвердить родство так и не удалось. В итоге вместо дворянского звания певица оформила одноимённый товарный знак.

"Алла Борисовна не стала продлевать регистрацию, хотя это стоило бы всего 22 тысячи рублей. Теперь бренд может стать общедоступным", — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Марка позволяла выпускать под этим названием парфюмерию, алкогольную продукцию и одежду. Однако теперь возможность использовать товарный знак исчезла, и он может перейти в свободное пользование.

Ранее Алла Пугачёва и Максим Галкин* стали участниками неловкого эпизода на фестивале "Лайма Рандеву" в Юрмале.

* физическое лицо, признанное в России иностранным агентом по решению Минюста