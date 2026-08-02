Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не менялась и всегда была такой: Татьяна Лазарева* объяснила ненависть зрителей после интервью
Немецким премиумам бросили вызов: в Калининграде запустили сборку мощного кроссовера Rox
Прогресс десятилетия обнулен: почему матери все чаще выбирают молочные смеси
Лимиты на количество туристов в Коми: борьба с замусориванием и вытаптыванием лесов
Марс прятал воду у всех на виду: ученые нашли тайные "убежища" для возможной жизни
МРОТ в России может составить от 31 000 до 32 150 рублей в 2027 году
Пхукет и Паттайя снова в игре: россияне начали разбирать зимние туры задолго до холодов
NASA бросит вызов Солнцу: самолет догонит тень Луны ради загадки, которую не решают десятилетия
Один автомобиль кормит целую марку: какие модели захватили половину продаж брендов в России

Сын вырос слишком быстро: решение старшего наследника Дибровых довело многодетную мать до слёз

Шоу-бизнес

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва поделилась в личном блоге новостью о взрослении старшего сына.

Полина Диброва
Фото: Telegram by POLINA DIBROVA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Диброва

16-летний Александр впервые отправился в самостоятельное путешествие без родителей — он улетел в Турцию к своей девушке и её семье. Для многодетной матери этот шаг сына стал настоящим событием, которое тронуло её до слёз.

Полина призналась, что для неё это важный рубеж в жизни сына. Она рассказала, что уже знакома с семьёй возлюбленной Александра и одобряет его выбор. Однако осознание того, что ребёнок, которого она совсем недавно забирала из роддома, теперь делает самостоятельные шаги во взрослой жизни, вызвало у неё сильные эмоции.

"У него появилась девочка. Мы познакомились с семьёй. Растут дети… Только из роддома забирали. Сегодня улетел в семью девочки на каникулы. Я даже слезу пустила", — рассказала Полина.

У Дмитрия и Полины Дибровых трое сыновей. Старший, Александр, родился в 2010 году — сейчас он делает первые шаги во взрослой жизни. Среднему сыну, Фёдору, 12 лет, а младшему, Илье, — 11.

Ранее Роза Сябитова прокомментировала развод Дмитрия Диброва с Полиной, посоветовав телеведущему "вспомнить про возраст, принять, что уже не всё ты можешь себе позволить".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
США и Канада. Новости и аналитика
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Популярное
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше

Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.

Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Пхукет и Паттайя снова в игре: россияне начали разбирать зимние туры задолго до холодов
NASA бросит вызов Солнцу: самолет догонит тень Луны ради загадки, которую не решают десятилетия
Сын вырос слишком быстро: решение старшего наследника Дибровых довело многодетную мать до слёз
Один автомобиль кормит целую марку: какие модели захватили половину продаж брендов в России
Его почти не замечают врачи: редкий вирус после укуса клеща расширяет свою территорию
Когда лапы уже не те: простые добавки помогают пожилым лабрадорам сохранить бодрость и здоровье
Пока море ближе, заправка дальше: поездка на юг требует особого расчёта запаса топлива
Курбан Омаров опроверг задержание жены: кто на неё напал и почему она сама пошла в полицию
Космический гигант меняет ритм: Андромеда начала медленнее зажигать новые звезды
Роскошная жизнь в Майами обошлась Курниковой и Иглесиасу дорого: платежи за поместье зашкаливают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.