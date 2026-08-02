Сын вырос слишком быстро: решение старшего наследника Дибровых довело многодетную мать до слёз

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва поделилась в личном блоге новостью о взрослении старшего сына.

Фото: Telegram by POLINA DIBROVA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Диброва

16-летний Александр впервые отправился в самостоятельное путешествие без родителей — он улетел в Турцию к своей девушке и её семье. Для многодетной матери этот шаг сына стал настоящим событием, которое тронуло её до слёз.

Полина призналась, что для неё это важный рубеж в жизни сына. Она рассказала, что уже знакома с семьёй возлюбленной Александра и одобряет его выбор. Однако осознание того, что ребёнок, которого она совсем недавно забирала из роддома, теперь делает самостоятельные шаги во взрослой жизни, вызвало у неё сильные эмоции.

"У него появилась девочка. Мы познакомились с семьёй. Растут дети… Только из роддома забирали. Сегодня улетел в семью девочки на каникулы. Я даже слезу пустила", — рассказала Полина.

У Дмитрия и Полины Дибровых трое сыновей. Старший, Александр, родился в 2010 году — сейчас он делает первые шаги во взрослой жизни. Среднему сыну, Фёдору, 12 лет, а младшему, Илье, — 11.

Ранее Роза Сябитова прокомментировала развод Дмитрия Диброва с Полиной, посоветовав телеведущему "вспомнить про возраст, принять, что уже не всё ты можешь себе позволить".