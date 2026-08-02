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Роскошная жизнь в Майами обошлась Курниковой и Иглесиасу дорого: платежи за поместье зашкаливают

Шоу-бизнес

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас за 13 лет владения роскошным поместьем в Майами потратили на его содержание около 630 миллионов рублей.

Анна Курникова
Фото: commons.wikimedia.org by TwoWings, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анна Курникова

Как сообщает Telegram-канал SHOT, только за 2025 год расходы звёздной пары на имение в закрытом комплексе Bay Point составили 700 тысяч долларов. В эту сумму вошли налог на имущество, страховка от стихийных бедствий, а также взносы в ТСЖ, которые покрывают охрану территории, уборку улиц, обслуживание бассейна, сада и причала.

Особняк расположен на закрытом полуострове Bay Point в заливе Бискейн. В 2009 году звёзды приобрели участок площадью 63 сотки, а к 2013-му завершили строительство дома площадью 1800 м². В резиденции обустроены 6 спален и 9 ванных комнат, есть тренажёрный зал и винный погреб. С террасы открывается вид на залив, а для персонала и гостей построены отдельные дома — общая площадь всех построек достигает 2200 м². Рыночная стоимость поместья оценивается в 50 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей).

"Содержание такой недвижимости в Майами — удовольствие не из дешёвых. Только страховка от ураганов и наводнений съедает значительную часть бюджета. Но для звёзд такого уровня это стандартные расходы", — отмечают эксперты рынка недвижимости.

Bay Point — закрытая локация всего в пяти минутах езды от центра Майами. Среди соседей звёздной пары — актриса Джессика Альба, футболист Серхио Рамос и певец Рикки Мартин. На близлежащем острове проживают Роман Абрамович и Селена Гомес.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Леонтьев смог существенно сократить налоговые выплаты за свой особняк в Майами, сэкономив за последние годы около 350 тысяч долларов благодаря американской льготе для владельцев основного жилья.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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