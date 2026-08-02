Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ХМАО вошел в число 25 регионов России с выплатами свыше 100 тысяч рублей
Смена вокзала в Москве сократит время в пути для пассажиров из Псковской области
Поезда Ласточка и составы дальнего следования изменят время отправления в Смоленске
Новые требования к такси повлияют на туристов: изменятся перевозка багажа и порядок оплаты
Зеленый перелом без громких побед: как технологии и люди начали менять судьбу планеты
Водители в России теперь могут вернуть часть денег за полис ОСАГО
Бензин в Подмосковье стал роскошью: почему на некоторых АЗС литр АИ-95 взлетел почти до 120 рублей
В Севастополе изъяли партию нелегальных сигарет на девять миллионов рублей
В Симферополе создали нейрохирургический блок для помощи при травмах мозга

Нападки на внешность перешли все границы: Юлия Савичева сделала громкое заявление об уходе

Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева объявила о временной паузе в ведении социальных сетей. Причиной такого решения стали постоянные негативные комментарии, которые артистка получает от подписчиков.

Юлия Савичева
Фото: commons.wikimedia.org by Васильчиков В.В., Фадеев М.А., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Савичева

Её критикуют за вокал, внешний вид, а также требуют "вернуть старую Савичеву" — всё это, по словам исполнительницы, начало серьёзно сказываться на её психологическом состоянии.

В своём обращении в Instagram*-аккаунте певица призналась, что поток обсуждений стал для неё непосильным. Она отметила, что хейт касается даже самых личных деталей, включая одежду и манеру исполнения, и это выходит за рамки привычной критики. Савичева подчеркнула, что больше не может игнорировать агрессию со стороны некоторых пользователей.

"Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов и постоянных "верните старую Савичеву"", — заявила артистка.

Теперь публикации в соцсетях певицы будут выходить только от лица её команды. Сама исполнительница намерена сосредоточиться на творчестве и личной жизни, не отвлекаясь на бесконечный негатив.

Ранее Юлия Савичева устроила разнос начинающему исполнителю в шоу "Я так слышу", где выступала в роли эксперта. Певица жёстко раскритиковала его подачу, назвав её "блевотной", что вызвало волну негодования у зрителей.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Еда и рецепты
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Недвижимость
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
В Мурманске разгружают первую партию бензина АИ-92 из Марокко
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
Нападки на внешность перешли все границы: Юлия Савичева сделала громкое заявление об уходе
Новые требования к такси повлияют на туристов: изменятся перевозка багажа и порядок оплаты
Зеленый перелом без громких побед: как технологии и люди начали менять судьбу планеты
Водители в России теперь могут вернуть часть денег за полис ОСАГО
Бензин в Подмосковье стал роскошью: почему на некоторых АЗС литр АИ-95 взлетел почти до 120 рублей
В Севастополе изъяли партию нелегальных сигарет на девять миллионов рублей
В Симферополе создали нейрохирургический блок для помощи при травмах мозга
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Жители Актау останутся без горячей воды до конца августа из-за ремонта сетей
Лесные пожары в Коми за 2026 год уничтожили более 2100 гектаров леса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.