Нападки на внешность перешли все границы: Юлия Савичева сделала громкое заявление об уходе

Певица Юлия Савичева объявила о временной паузе в ведении социальных сетей. Причиной такого решения стали постоянные негативные комментарии, которые артистка получает от подписчиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Васильчиков В.В., Фадеев М.А., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Савичева

Её критикуют за вокал, внешний вид, а также требуют "вернуть старую Савичеву" — всё это, по словам исполнительницы, начало серьёзно сказываться на её психологическом состоянии.

В своём обращении в Instagram*-аккаунте певица призналась, что поток обсуждений стал для неё непосильным. Она отметила, что хейт касается даже самых личных деталей, включая одежду и манеру исполнения, и это выходит за рамки привычной критики. Савичева подчеркнула, что больше не может игнорировать агрессию со стороны некоторых пользователей.

"Мне кажется, что я реально начинаю сходить с ума. От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов и постоянных "верните старую Савичеву"", — заявила артистка.

Теперь публикации в соцсетях певицы будут выходить только от лица её команды. Сама исполнительница намерена сосредоточиться на творчестве и личной жизни, не отвлекаясь на бесконечный негатив.

Ранее Юлия Савичева устроила разнос начинающему исполнителю в шоу "Я так слышу", где выступала в роли эксперта. Певица жёстко раскритиковала его подачу, назвав её "блевотной", что вызвало волну негодования у зрителей.

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