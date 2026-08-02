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Клиенты впали в ярость: скандал с дипломом врача привёл супругу Курбана Омарова в отдел полиции

Шоу-бизнес

Супругу предпринимателя Курбана Омарова Валерию доставили в отдел полиции. Об этом сообщает "СтарХит".

Курбан Омаров, блогер
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Курбана Омарова by Личный Инстаграм-аккаунт Курбана Омарова
Курбан Омаров, блогер

На опубликованных в СМИ фрагментах видео видно, как Омаров пытается защитить жену от журналистов и пациентов. На одном из роликов Валерия отказывается показать диплом врача клиенту, который требовал подтвердить её квалификацию.

По предварительным данным, женщина оказывала косметологические услуги без соответствующего образования. Кроме того, она использовала аппарат, выдавая его за оригинальный. Выяснилось, что Валерия продавала своим звёздным клиентам услуги на поддельном аппарате MORPHEUS. 

В итоге жену бизнесмена забрала полиция. В настоящее время остаётся неизвестным, на какой срок и получится ли ей выйти на свободу.

Ранее Курбан Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной — они были женаты с 2015 по 2021 год, в их союзе родилась дочь Теона. В мае 2024 года предприниматель женился на Валерии, а в июле признался, что находился с ней в отношениях, когда ещё был женат.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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