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Лишний вес уходит незаметно: Анна Asti нашла способ усмирить аппетит без изнурительных тренировок

Шоу-бизнес

Певица Анна Asti (Анна Дзюба) в интервью МУЗ-ТВ поделилась секретами поддержания формы и рассказала о своём отношении к диетам.

Asti
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Анны Асти by Инстаграм-аккаунт Анны Асти
Asti

Артистка призналась, что не прибегает к строгим ограничениям в питании, а старается просто есть немного меньше. По её словам, главный враг стройности — не еда, а скука и безделье, которые провоцируют лишние перекусы.

В утреннем меню исполнительницы неизменно присутствует варёное яйцо всмятку, которое она съедает буквально на бегу. Aнна Asti уверена, что лучший способ контролировать вес — не давать себе времени на размышления о еде. Она объяснила, что, когда человек занят работой, у него просто не остаётся возможности постоянно заглядывать в холодильник.

"Я стараюсь похудеть. Идеал — это когда я вижу, что мне комфортно, мне хорошо. Сейчас более-менее комфортно, но каждый раз, когда я выпиваю водички, думаю: "Ой, я поправилась"", — поделилась Анна.

Певица убеждена, что плотный график идёт ей только на пользу. Она отметила, что, когда человек приходит домой и садится перед телевизором, он расслабляется и перестаёт контролировать, сколько съедает. Именно поэтому занятость становится для неё естественным ограничителем, который не требует силы воли или изнурительных тренировок.

"Учитывая то, что такого времени у меня нет, получается что-то с собой сделать очень приятное для самой себя", — заключила исполнительница.

Ранее Анна Asti призналась, что купила деревню и восстанавливает старинный купеческий дом, чтобы спрятаться от постоянного внимания и почувствовать атмосферу прабабушкиного дома.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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