Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской

Актриса Яна Поплавская в своём Telegram-канале резко высказалась о приговоре блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Яны Поплавской by Инстаграм-аккаунт Яны Поплавской Яна Поплавская

Гагаринский районный суд Москвы признал её виновной в незаконных валютных операциях и назначил пять лет условно, а также штраф в 765 миллионов рублей и трёхлетний запрет на продвижение бренда в интернете. Поплавская не стала сдерживать эмоций и жёстко раскритиковала как саму блогершу, так и всю эпоху инфоцыганства.

Актриса заявила, что такие люди, как Чекалина, растеряли человеческие ориентиры в погоне за деньгами. По её мнению, они могли бы жить безбедно и спокойно, но вместо этого пошли на махинации и в итоге потеряли всё.

Поплавская также обратила внимание на то, что бывший супруг Лерчек, Артём Чекалин, был осуждён на семь лет лишения свободы по обвинению в выводе средств за границу.

"Зарабатывать такие деньги и так хитрожопить, чтобы в конечном итоге потерять всё. А могли жить безбедно и спать спокойно. Эпоха "успешного успеха" и инфоцыган сделала из этих людей меркантильных, повёрнутых на "бабле", забывших о человеческих вещах. Жалко? Мне — ни капли", — написала Поплавская.

Свою позицию актриса аргументировала тем, что подобные случаи — закономерный итог для тех, кто ставит материальное выше морального. Она не выразила сочувствия ни самой Лерчек, ни её семье, подчеркнув, что каждый должен отвечать за свои поступки.

Ранее возлюбленный Валерии Чекалиной, Луис Сквиччиарини, вышел на связь с поклонниками и прокомментировал приговор блогерше.