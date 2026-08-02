Лерчек ушла из суда без комментариев: жених блогерши нарушил молчание спустя сутки

Жених Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини впервые публично высказался после того, как суд вынес приговор его возлюбленной.

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Гагаринский районный суд Москвы назначил блогерше пять лет условно, штраф в 765 миллионов рублей и запрет на продвижение бренда в интернете на три года. Сразу после заседания пара отказалась от комментариев, однако спустя сутки Сквиччиарини записал обращение.

В своём видео Луис поблагодарил всех, кто поддерживал их семью в этот непростой период. Он показал кадры, на которых Лерчек играет с детьми на домашней площадке, и подчеркнул, что для него было особенно важно, чтобы она осталась на свободе.

По его словам, стресс на фоне лечения онкологии крайне опасен, и теперь главная задача — сосредоточиться на восстановлении здоровья.

"Я хочу сказать, что очень благодарен, и Лера тоже, что мы можем быть вместе, что она получила шанс быть со своей семьёй рядом. Спасибо всем, кто поддерживал, писал. Прямо сейчас мы хотим быть сфокусированы на её здоровье и лечении. Мы очень благодарны за такую возможность", — рассказал Луис.

Судебное заседание длилось более десяти часов. Прокуратура изначально запрашивала для Чекалиной шесть лет условно и штраф свыше 1,2 миллиарда рублей, однако суд смягчил наказание. Валерии также запретили заниматься продвижением своего бренда в социальных сетях в течение трёх лет.

Ранее Ксения Собчак в своём Telegram-канале прокомментировала приговор блогерше, назвав сумму штрафа огромной, но отметив, что "мать (с онкологией) останется рядом со своими детьми, а не в тюрьме".