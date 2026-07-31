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Жестоко и бескомпромиссно: вердикт по Лерчек заставил Собчак вспомнить о семье

Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале отреагировала на приговор блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Накануне Гагаринский районный суд Москвы назначил Чекалиной наказание в виде пяти лет условно, штраф в размере 765 миллионов рублей и трёхлетний запрет на продвижение собственного бренда в интернете. Собчак оценила решение суда как жёсткое, но обратила внимание на один важный аспект.

Журналистка не стала обсуждать юридические тонкости дела, сосредоточившись на гуманитарной составляющей. Она подчеркнула, что сумма штрафа действительно колоссальна, а срок условного наказания серьёзен, однако для семьи Чекалиной сохраняется главное — мать, которая борется с онкологией, не окажется в изоляции от своих детей. По мнению Собчак, это единственное облегчение в сложившейся ситуации.

"Это огромная сумма и большой срок. Единственное светлое пятно здесь — мать (с онкологией) останется рядом со своими детьми, а не в тюрьме", — заявила журналистка.

Напомним, что прокуратура изначально запрашивала для Чекалиной более суровое наказание — шесть лет условно и штраф свыше 1,2 миллиарда рублей. Обвинение также требовало запретить блогеру рекламировать свой новый бренд в Сети.

Ранее сообщалось, что Лерчек приходила на судебные заседания с аксессуарами Prada, Chanel и Saint Laurent общей стоимостью более миллиона рублей, однако в последнем слове просила не назначать ей штраф, поскольку платить ей нечем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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