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Траты на люкс стали камнем преткновения: дочь Виктории Бони припомнила матери шокирующий список покупок

Шоу-бизнес

Дочь телеведущей и блогерши Виктории Бони Анджелина Смерфит публично упрекнула мать в чрезмерных тратах на дорогие бренды.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Конфликт между ними попал в ролик, опубликованный на YouTube-канале Бони. В видео девушка попросила у матери 50 евро (около четырёх тысяч рублей), но получила отказ, поскольку, по словам Бони, дочь уже потратила за день около 300 евро (26 тысяч рублей).

Анджелина не согласилась с решением матери и напомнила ей о собственных крупных покупках. Она заявила, что во время недавней поездки в Дубай Виктория приобрела сумки Hermes, Gucci и Louis Vuitton, потратив в общей сложности 30 тысяч евро (более 2,6 миллиона рублей). Девушка возмутилась, что мать отказывает ей в столь скромной сумме, тогда как сама позволяет себе такие траты.

В ответ блогерша парировала, что является взрослым самостоятельным человеком и имеет право распоряжаться заработанными деньгами по своему усмотрению. Она отметила, что не обязана отчитываться перед дочерью о своих покупках. Тем не менее Боня смягчилась и предложила Анджелине 25 евро (около двух тысяч рублей), объяснив, что это разумный компромисс.

Ранее Виктория Боня и её бывший возлюбленный Алекс Смерфит исполнили давнюю мечту 14-летней дочери Анджелины и купили ей собственную лошадь.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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