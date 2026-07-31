Сон стал роскошью после сорока: Сати Казанова призналась в физическом истощении из-за дочери

Певица Сати Казанова, впервые ставшая мамой в 42 года, откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после рождения дочери.
Артистка призналась, что, несмотря на огромную радость, материнство даётся ей непросто — особенно сказывается возраст и нехватка сна. По её словам, плюсов в новом статусе гораздо больше, но есть и объективные минусы, о которых она не считает нужным умалчивать.
Одной из главных проблем Казанова назвала накапливающуюся усталость. Она отметила, что в молодости переносить бессонные ночи легче, но после 40 лет организм требует больше времени на восстановление. Единственным спасением для певицы стал строгий режим — она старается засыпать вместе с ребёнком до 23:00, чтобы хоть немного восполнить силы.
"Лично для меня это сплошные плюсы, кроме того, что иногда накапливается усталость. Две-три ночи недосыпа, и я уже физически не в ресурсе. Собственно, как и всякая женщина, которой немного за 40", — поделилась Сати в интервью WomanHit.
Кроме физического истощения, артистка не скрывает и эмоциональных трудностей. Она призналась, что её посещают тревожные мысли и даже паранойя, свойственная многим матерям. Однако Казанова подчеркнула, что научилась контролировать эти состояния с помощью медитативных практик и повторения мантр — это помогает ей успокаиваться и возвращать душевное равновесие.
"Когда у меня тревожность, какие-то апатии, ещё что-то, я просто начинаю повторять мантру. И каким-то неведомым образом всё проходит", — отметила исполнительница.
По её мнению, мыслительные паттерны можно корректировать, и она активно работает над своим внутренним состоянием, чтобы быть спокойной и счастливой мамой для дочери.
Ранее Сати Казанова заявила, что сознательно отказалась от хирургических вмешательств и инъекций ботокса, предпочитая принимать возрастные изменения и сохранять внутреннюю гармонию с помощью массажей и аюрведических процедур.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.