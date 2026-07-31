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Тайные переписки стали достоянием суда: резкое решение Тейлор Свифт лишило дочерей Блейк Лайвли поддержки

Шоу-бизнес

Певица Тейлор Свифт прекратила общение с тремя дочерьми актрисы Блейк Лайвли - Джеймс, Инес и Бетти — и отказалась от статуса их крёстной матери.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тейлор Свифт

По данным инсайдера Daily Mail, это произошло несколько месяцев назад на фоне полного разрыва десятилетней дружбы между звёздами. Причиной конфликта стало судебное разбирательство Лайвли с актёром и режиссёром Джастином Бальдони вокруг фильма "Всё закончится на нас".

По словам источника, Свифт осознанно дистанцировалась от детей, чтобы не втягивать их в напряжённую ситуацию вокруг взрослых разбирательств. Певица, как утверждается, надеется на возможное воссоединение с девочками, когда они станут старше. Однако официально статус крёстной матери за Свифт никогда не был закреплён документально.

"Никогда не было письменного соглашения о том, что она — крёстная мать девочек. Это была устная договорённость между Тейлор и Блейк", — добавил инсайдер.

Конфликт между Лайвли и Бальдони обострился в ходе тяжбы вокруг их совместной картины. В материалах дела фигурировали переписки, в которых актриса просила поддержки у Свифт. Со своей стороны, Бальдони утверждал, что певица использовалась "как рычаг давления" в переговорах. В день свадьбы Свифт некогда близкая подруга Лайвли покинула Нью-Йорк, что также связывают с разрывом их отношений.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт заплатила властям Нью-Йорка более 160 тысяч долларов за разрешение на проведение свадьбы с Трэвисом Келси в "Мэдисон-сквер-гарден".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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