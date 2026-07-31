Богатство при полном отсутствии средств: аксессуары Чекалиной спровоцировали гнев обвинения

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, посетила два заседания по своему уголовному делу в Гагаринском суде Москвы с аксессуарами общей стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

На первое слушание блогерша пришла с сумкой Prada за 250 тысяч рублей, а на следующий день появилась с Chanel стоимостью свыше 740 тысяч рублей и очками Saint Laurent более чем за 50 тысяч.

Накануне стало известно, что прокурор запросил для Чекалиной шесть лет лишения свободы условно, а также штраф в размере более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, обвинение настаивает на запрете продвижения её нового бренда в интернете. Оглашение приговора запланировано на 3 августа.

"В последнем слове Чекалина попросила не назначать ей штраф, поскольку платить ей нечем", — сообщил ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Ранее сообщалось, что бывший супруг Лерчек Артём Чекалин, осуждённый на семь лет, в московском СИЗО ежедневно проводит интенсивные тренировки и коротко постригся, чтобы поддерживать физическую форму в заключении.