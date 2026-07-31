Судьбоносный период до 2028 года: звёздный астролог предсказала финал тайного романа Чеботиной

Астролог Олеся Иванченко в программе "Натальная карта" заявила, что певица Люся Чеботина может выйти замуж в ближайшие два года.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

По данным карт, нынешние отношения артистки обладают потенциалом для перехода в официальный брак до 2028 года. Сама исполнительница подтвердила, что действительно счастлива с партнёром, однако не готова раскрывать подробности широкой публике.

Чеботина призналась, что решение о новых отношениях далось ей нелегко — она предъявляет к избраннику серьёзные требования. Среди главных качеств, которые она ценит, певица назвала щедрость и привлекательную внешность. При этом артистка дала понять, что не намерена торопить события и будет следовать своему внутреннему ритму.

"Счастье любит тишину! Я уже один раз рассказывала, и чем это закончилось…" — отметила Чеботина.

Ранее, в декабре, певица уже сообщала, что находится в отношениях с мужчиной, которого охарактеризовала как самого заботливого и внимательного. Она также рассказывала, что познакомила избранника с матерью и с Филиппом Киркоровым - народный артист, по её словам, благословил этот союз. Мать Люси также положительно отнеслась к выбору дочери.

Ранее Люся Чеботина в шоу "Импровизаторы" рассказала, что её сложно вывести из себя, а единственное, что вызывает скепсис, — постоянные опоздания.