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Судьбоносный период до 2028 года: звёздный астролог предсказала финал тайного романа Чеботиной

Шоу-бизнес

Астролог Олеся Иванченко в программе "Натальная карта" заявила, что певица Люся Чеботина может выйти замуж в ближайшие два года.

Люся Чеботина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

По данным карт, нынешние отношения артистки обладают потенциалом для перехода в официальный брак до 2028 года. Сама исполнительница подтвердила, что действительно счастлива с партнёром, однако не готова раскрывать подробности широкой публике.

Чеботина призналась, что решение о новых отношениях далось ей нелегко — она предъявляет к избраннику серьёзные требования. Среди главных качеств, которые она ценит, певица назвала щедрость и привлекательную внешность. При этом артистка дала понять, что не намерена торопить события и будет следовать своему внутреннему ритму.

"Счастье любит тишину! Я уже один раз рассказывала, и чем это закончилось…" — отметила Чеботина.

Ранее, в декабре, певица уже сообщала, что находится в отношениях с мужчиной, которого охарактеризовала как самого заботливого и внимательного. Она также рассказывала, что познакомила избранника с матерью и с Филиппом Киркоровым - народный артист, по её словам, благословил этот союз. Мать Люси также положительно отнеслась к выбору дочери.

Ранее Люся Чеботина в шоу "Импровизаторы" рассказала, что её сложно вывести из себя, а единственное, что вызывает скепсис, — постоянные опоздания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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