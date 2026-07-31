Семью снова лихорадит в Лондоне: Карл III принял окончательное решение насчёт судьбы принца Гарри

Британский монарх Карл III выразил готовность оказать поддержку своему младшему сыну принцу Гарри на фоне появляющихся в прессе сообщений о кризисе в его браке с Меган Маркл. Об этом сообщает издание Star со ссылкой на инсайдера из окружения королевской семьи.

Фото: flickr.com by Dan Marsh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Карл III

По данным источника, король внимательно следит за развитием ситуации и не исключает возможности личного вмешательства.

Источник издания отметил, что Карл III осознаёт, какую нагрузку несут публичные отношения и как легко даже крепкие союзы могут дать трещину под давлением общественности. Монарх, по словам собеседника, исходит из собственного опыта пережитого развода с принцессой Дианой, поэтому относится к возможным трудностям сына без иллюзий.

Ранее журналист Роб Шутер сообщал, что Гарри и Меган живут раздельно и практически не проводят время вместе.

"Карл наблюдал за развитием событий со стороны. И хотя он, конечно же, не желает, чтобы брак Гарри распался, он смотрит на вещи достаточно реалистично, чтобы понимать, что даже самые крепкие отношения могут сломаться под таким давлением", — цитирует издание слова инсайдера.

Карл III, как утверждает источник, хочет донести до Гарри, что отец всегда будет рядом независимо от исхода ситуации. Монарх готов выслушать сына, не осуждая его, и предложить любую помощь, если тот окажется в подавленном состоянии или растерянности. Собеседник Star подчеркнул, что для короля главное, чтобы наследник знал: ему не придётся справляться с возможными последствиями в одиночку.

Официального подтверждения проблем в отношениях Гарри и Меган нет, однако СМИ неоднократно писали о напряжённости в паре. Сам принц и его супруга пока не комментировали публикации.

Ранее сообщалось, что принц Гарри потребовал от Меган Маркл сменить тактику поведения ради примирения с королём Карлом III, назвав это их последним шансом на возвращение в королевскую семью.