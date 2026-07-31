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Всё случилось совсем не так: комик Галустян пресёк слухи о предательстве в семье

Шоу-бизнес

Юморист Михаил Галустян впервые публично прокомментировал развод с супругой Викторией и свои новые отношения со стилисткой Лилией Киосе. Артист признался, что решение о расставании далось ему непросто, однако пара честно пыталась сохранить брак.

Михаил Галустян
Фото: commons.wikimedia.org by Mil.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Михаил Галустян

Галустян подчеркнул, что не намерен обсуждать детали личной жизни с бывшей женой, поскольку она остаётся матерью его дочерей. Комик также опроверг слухи о том, что его роман с Киосе начался до официального развода. По его словам, они встречались и общались исключительно в рабочем контексте — стилистка приезжала к нему домой, чтобы сделать стрижку, как и другим артистам с плотным графиком.

"Да, я развёлся. Это было очень тяжёлое решение. Браки не рушатся в одночасье. Мы честно пытались сохранить то, что нас объединяло. Не получилось", — отметил юморист в Instagram*-аккаунте.

Отвечая на предположения подписчиков, Галустян заверил, что начал встречаться с Киосе только после развода. Он пояснил, что они были давно знакомы, однако до расставания с Викторией их общение не выходило за рамки рабочих визитов. Стилистка, по его словам, несколько раз приезжала к нему домой по работе, что является обычной практикой для занятых артистов.

"Приезжала (…) постричь, так же, как до этого стригла других артистов. Это нормальная практика в случае, если у артиста плотный график", — пояснил комик.

Ранее Михаил Галустян ответил хейтерам в соцсетях и впервые рассказал об отношении своих дочерей к его второму браку с Лилией Киосе.

*  соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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