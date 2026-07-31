Слишком личное после развода: Дмитрий Дибров обратился к экс-жене за помощью в быту

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва поделилась историей о неожиданном звонке от экс-мужа. В своём Telegram-канале она рассказала, что накануне ей позвонил Дмитрий с необычной просьбой. Телеведущий захотел узнать рецепт блюда, которое когда-то готовила его мать.

Фото: Telegram by POLINA DIBROVA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Диброва

По словам Полины, именно она много лет назад расспросила свекровь о секретах приготовления и с тех пор готовила "мамину рыбу" для мужа. Диброва призналась, что ей было приятно, что бывший супруг обратился именно к ней за этим рецептом. Она без колебаний передала ему все детали приготовления и даже предложила дополнительную помощь в случае необходимости.

"Вчера позвонил Дмитрий и попросил у меня любимый рецепт "маминой рыбы". Когда-то я у неё всё расспросила и на протяжении всех лет готовила для мужа "как мама"", — рассказала Диброва.

Экс-супруга телеведущего также подчеркнула, что дорожит их нынешними отношениями. Она отметила, что после развода им удалось сохранить взаимное уважение и тёплый контакт. Полина призналась, что гордится этим уровнем общения и считает такой исход развода правильным.

Ранее телеведущая Роза Сябитова прокомментировала развод Дмитрия Диброва с Полиной, заявив, что не осуждает его, но советует вспомнить о возрасте, поскольку "уже не всё ты можешь себе позволить".