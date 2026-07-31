Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Импорт легковых шин из Китая в Россию обновил исторический максимум
Хотите похудеть без бега? Эти правила ходьбы помогут быстрее запустить процесс сжигания жира
Россия ввела 22 новых аэровокзальных комплекса за последние пять лет
Небо готовит редкое зрелище: сразу пять планет окажутся в центре внимания уже в августе
Никаких поблажек ради славы: дочь Юлии Пересильд выбрала путь, который потребует жертв
Всего полчаса у плиты — и ресторанный сливочный суп уже на вашем столе: 3 лучших рецепта
Легенда бездорожья снова здесь: любимый рамный внедорожник вернули в Россию через восточные границы
ДНК мамонтов здорово удивило: выбор древних охотников оказался точнее, чем думали
Не часы в сети: исследование показало главный признак интернет-зависимости, который многие игнорируют

Билеты в Питер стали ошибкой: прокуратура потребовала суровый запрет на бизнес для Чекалиной

Шоу-бизнес

Сегодня в Гагаринском районном суде Москвы состоялось заседание по делу блогерши Валерии Чекалиной, обвиняемой в незаконных валютных операциях.

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини
Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Прокуратура выступила с требованием назначить ей условное наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, обвинение настаивает на штрафе, сумма которого превышает 1,2 миллиарда рублей, а также на запрете продвижения бренда блогерши в интернете.

Слушание проходило в новом составе суда — материалы дела теперь находятся у судьи Алишера Ларина. Причины передачи другому судье официально не раскрываются. Ранее прокуратура уже выступала с инициативой о помещении Чекалиной под домашний арест, аргументируя это тем, что действующая мера пресечения не гарантирует её явку в суд и возможность скрыться.

"Прокурор в ходе прений заявил, что подсудимая должна быть признана виновной в совершении инкриминируемых деяний и ей следует назначить наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком", — сообщили в суде.

В качестве дополнительных санкций обвинение требует конфискации имущества и запрета на ведение деятельности, связанной с продвижением бренда в Сети. Защита блогерши пока не высказывала официальной позиции по поводу запроса прокуратуры. Известно, что ранее Чекалина приобрела билеты в Санкт-Петербург, что суд расценил как попытку воспрепятствовать следствию.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Не только наследство: какие выплаты после смерти пенсионера можно получить, если не пропустить срок
Мышцы перестанут болеть быстрее: простой комплекс растяжки после бега, который стоит попробовать каждому
Эта запеканка рушит все представления о твороге: нежная настолько, что тает быстрее мороженого
Центральная Азия и Азербайджан объединяются для создания общего экономического пространства
Банки начнут передавать данные о картах клиентов в единую систему с сентября 2026 года
Здание бывшего детского приюта в Ярославле продают за 8,8 млн рублей
В Ростове Великом перекроют Советский переулок с 8 по 15 августа из-за съёмок фильма
Архангельская область стала лидером по выплатам от Северной железной дороги
В Уфе ограничат движение транспорта из-за Спартакиады по триатлону
ИИ ушёл в бега: модели Claude самовольно взломали инфраструктуры сторонних организаций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.