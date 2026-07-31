Билеты в Питер стали ошибкой: прокуратура потребовала суровый запрет на бизнес для Чекалиной

Сегодня в Гагаринском районном суде Москвы состоялось заседание по делу блогерши Валерии Чекалиной, обвиняемой в незаконных валютных операциях.

Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Прокуратура выступила с требованием назначить ей условное наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, обвинение настаивает на штрафе, сумма которого превышает 1,2 миллиарда рублей, а также на запрете продвижения бренда блогерши в интернете.

Слушание проходило в новом составе суда — материалы дела теперь находятся у судьи Алишера Ларина. Причины передачи другому судье официально не раскрываются. Ранее прокуратура уже выступала с инициативой о помещении Чекалиной под домашний арест, аргументируя это тем, что действующая мера пресечения не гарантирует её явку в суд и возможность скрыться.

"Прокурор в ходе прений заявил, что подсудимая должна быть признана виновной в совершении инкриминируемых деяний и ей следует назначить наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком", — сообщили в суде.

В качестве дополнительных санкций обвинение требует конфискации имущества и запрета на ведение деятельности, связанной с продвижением бренда в Сети. Защита блогерши пока не высказывала официальной позиции по поводу запроса прокуратуры. Известно, что ранее Чекалина приобрела билеты в Санкт-Петербург, что суд расценил как попытку воспрепятствовать следствию.