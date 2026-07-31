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Стычка в камере обернулась неожиданностью: дата выхода P. Diddy из тюрьмы сдвинулась

Шоу-бизнес

Освобождение рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, перенесено на более ранний срок. Вместо 23 февраля 2028 года музыкант покинет исправительное учреждение 24 января — об этом сообщает Page Six со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Представители ведомства подтвердили корректировку, однако официального объяснения причин не последовало.

Пи Дидди
Фото: commons.wikimedia.org by Nikeush, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пи Дидди

Корректировке даты предшествовал инцидент на прошлой неделе. По данным издания, Комбс вступил в перепалку с сокамерником, которая переросла в стычку после того, как тот оскорбил рэпера. Сотрудники тюрьмы оперативно разняли мужчин, а самого Шона поместили в одиночную камеру. Именно это происшествие, как пишет Page Six, повлияло на пересмотр графика освобождения.

"Мы не комментируем причины изменения даты освобождения нашего подзащитного", — заявил представитель музыканта, отказавшись от дальнейших пояснений.

Это не первый перенос срока для Комбса. Изначально его освобождение планировалось на 8 мая 2028 года, однако в ноябре 2025 года дату уже сдвигали. Тогда причиной стало нарушение внутреннего распорядка: рэпер употреблял самодельный алкоголь, а также участвовал в трёхстороннем телефонном разговоре, что строго запрещено правилами учреждения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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