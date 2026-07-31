Стычка в камере обернулась неожиданностью: дата выхода P. Diddy из тюрьмы сдвинулась

Освобождение рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, перенесено на более ранний срок. Вместо 23 февраля 2028 года музыкант покинет исправительное учреждение 24 января — об этом сообщает Page Six со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Представители ведомства подтвердили корректировку, однако официального объяснения причин не последовало.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikeush, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пи Дидди

Корректировке даты предшествовал инцидент на прошлой неделе. По данным издания, Комбс вступил в перепалку с сокамерником, которая переросла в стычку после того, как тот оскорбил рэпера. Сотрудники тюрьмы оперативно разняли мужчин, а самого Шона поместили в одиночную камеру. Именно это происшествие, как пишет Page Six, повлияло на пересмотр графика освобождения.

"Мы не комментируем причины изменения даты освобождения нашего подзащитного", — заявил представитель музыканта, отказавшись от дальнейших пояснений.

Это не первый перенос срока для Комбса. Изначально его освобождение планировалось на 8 мая 2028 года, однако в ноябре 2025 года дату уже сдвигали. Тогда причиной стало нарушение внутреннего распорядка: рэпер употреблял самодельный алкоголь, а также участвовал в трёхстороннем телефонном разговоре, что строго запрещено правилами учреждения.