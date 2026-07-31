Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BMW заключила десятилетнее соглашение на поставку чипов для автомобилей нового поколения
Чем сырее воздух, тем спокойнее причёска: три укладки остаются собранными даже в дождь
Морковь обросла белой "бородой"? Тянуть со сбором урожая дальше опасно
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Лепка отменяется за ненадобностью: один простой приём сделает сырники ровными прямо на сковороде
Камень, дерево или керамогранит? 5 материалов для подоконника, которые выдержат влагу, солнце и время
Нам больше не нужны просто спецэффекты: Медведев обозначил, кто должен стать героем новых лент
Чеснок против бактерий в унитазе: как работает метод и в чём его реальная польза
Один куст ежевики превратится в плантацию: летний секрет работает без теплицы и затрат

Слишком явная деталь на премьере: пустой палец Меган Маркл заставил фанатов искать скрытый смысл

Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл появилась на премьере документального фильма "Королевы печенья" в Лос-Анджелесе без своего знаменитого помолвочного кольца.

Меган Маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл

Аксессуар, который герцог Сассекский подарил избраннице накануне свадьбы в 2017 году, обычно не снимает даже во время официальных выходов. Однако на этот раз рука Меган осталась без украшения, что не ускользнуло от внимания гостей мероприятия и папарацци. Об этом сообщает издание Express.

Отсутствие кольца на мероприятии вызвало вопросы у поклонников, тем более что это уже не первый подобный случай. В начале года во время визита в Иорданию, где герцогиня посещала Национальный центр реабилитации наркозависимых, её рука также была без этого памятного украшения. Тогда предположений о причинах было немного, однако теперь внимание к детали вновь возросло.

Дизайн кольца разрабатывал лично принц Гарри, вложив в него глубокий символический смысл. Центральное место в украшении занимает крупный бриллиант огранки "кушон", добытый в Ботсване — стране, где пара проводила много времени на начальном этапе отношений. По бокам от основного камня расположены два бриллианта меньшего размера круглой огранки, которые были взяты из личной коллекции принцессы Дианы, матери Гарри.

Ранее сообщалось, что принц Гарри потребовал от Меган Маркл сменить тактику поведения ради примирения с королём Карлом III, назвав это их последним шансом на возвращение в королевскую семью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Нижегородская область
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
Последние материалы
Чем сырее воздух, тем спокойнее причёска: три укладки остаются собранными даже в дождь
Морковь обросла белой "бородой"? Тянуть со сбором урожая дальше опасно
Слишком явная деталь на премьере: пустой палец Меган Маркл заставил фанатов искать скрытый смысл
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Лепка отменяется за ненадобностью: один простой приём сделает сырники ровными прямо на сковороде
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии
Камень, дерево или керамогранит? 5 материалов для подоконника, которые выдержат влагу, солнце и время
Нам больше не нужны просто спецэффекты: Медведев обозначил, кто должен стать героем новых лент
Чеснок против бактерий в унитазе: как работает метод и в чём его реальная польза
Один куст ежевики превратится в плантацию: летний секрет работает без теплицы и затрат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.