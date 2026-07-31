Слишком явная деталь на премьере: пустой палец Меган Маркл заставил фанатов искать скрытый смысл

Супруга принца Гарри Меган Маркл появилась на премьере документального фильма "Королевы печенья" в Лос-Анджелесе без своего знаменитого помолвочного кольца.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuzheado, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл

Аксессуар, который герцог Сассекский подарил избраннице накануне свадьбы в 2017 году, обычно не снимает даже во время официальных выходов. Однако на этот раз рука Меган осталась без украшения, что не ускользнуло от внимания гостей мероприятия и папарацци. Об этом сообщает издание Express.

Отсутствие кольца на мероприятии вызвало вопросы у поклонников, тем более что это уже не первый подобный случай. В начале года во время визита в Иорданию, где герцогиня посещала Национальный центр реабилитации наркозависимых, её рука также была без этого памятного украшения. Тогда предположений о причинах было немного, однако теперь внимание к детали вновь возросло.

Дизайн кольца разрабатывал лично принц Гарри, вложив в него глубокий символический смысл. Центральное место в украшении занимает крупный бриллиант огранки "кушон", добытый в Ботсване — стране, где пара проводила много времени на начальном этапе отношений. По бокам от основного камня расположены два бриллианта меньшего размера круглой огранки, которые были взяты из личной коллекции принцессы Дианы, матери Гарри.

Ранее сообщалось, что принц Гарри потребовал от Меган Маркл сменить тактику поведения ради примирения с королём Карлом III, назвав это их последним шансом на возвращение в королевскую семью.