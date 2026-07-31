Монеточка* узнала свой голос в голливудском блокбастере: что поразило артистку в кинотеатре

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) впервые услышала собственную композицию "Монополия" в кинотеатре во время просмотра фильма "Человек-паук: Совершенно новый день". Артистка знала, что трек будет использован в картине, однако до премьеры не могла раскрывать эту информацию поклонникам.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Монеточка*

После сеанса исполнительница поделилась впечатлениями в личном блоге. Она призналась, что не ожидала услышать песню так громко — композиция играла не фоном, а на всю мощность зала.

"Только сейчас я нахожусь в кинотеатре, только вышла из зала и начинаю понимать, что произошло. Я думала, может, где-то тихонечко, на фоне [песня играет], но нет, она звучит так громко, на весь зал. У меня просто замерло сердце, когда я её там услышала", — написала певица.

Трек звучит в эпизоде, где главный герой оказывается в Брайтон-Бич. Композиция российской исполнительницы играет на заднем плане около трёх секунд. Для Монеточки* это первый опыт попадания в крупный голливудский проект.

* физическое лицо, признанное в России иностранным агентом по решению Минюста