Стыд за латекс и бельё: резкий ответ Седоковой поставил точку в споре об идеалах

Певица Анна Седокова подверглась критике со стороны одного из своих подписчиков. Поклонник обвинил артистку в лицемерии, заявив, что она пытается изображать скромную "недотрогу" и делать вид, будто ей важна исключительно душевная близость, хотя при этом активно публикует откровенные фото и носит латекс.

Фото: личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ) public domain Анна Седокова

Вместо того чтобы проигнорировать претензию, исполнительница решила ответить максимально прямо и без купюр. Седокова подчеркнула, что устала от попыток соответствовать чужим идеалам и больше не намерена играть роль, навязанную публикой.

По её словам, критика со стороны фолловера — лишь частный случай более масштабного явления, когда зрители пытаются перекроить артиста под себя, лишая его права на самовыражение. Певица дала понять, что период "идеальной девушки" для неё завершён раз и навсегда.

"Я не пытаюсь никого играть. Я кто? Как вы там сказали? Пошлая, да? И пытаюсь от этого избавиться? Именно поэтому ношу латекс и пощу фото в белье? Я наслаждаюсь этим. <…> Вы даже для меня хотите быть идеальной. Наорали на меня и исправились. А вот я не хочу больше. Спасибо. Я не идеальна", — заявила артистка в ответном сообщении.

Ранее Седокова уже оказывалась в центре скандала из-за общения с адвокатом Михаилом Терёхиным — подписчики сочли её поведение на съёмках реалити-шоу слишком фамильярным по отношению к женатому коллеге, однако тогда артистка отшутилась, заявив, что не придаёт значения сплетням.