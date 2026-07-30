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От голодных обмороков до риска для жизни: мать Блиновской раскрыла, почему условия в колонии опасны

Шоу-бизнес

Мать блогерши Елены Блиновской, Нина Останина, рассказала о тяжёлых условиях, в которых растила детей.

Елена Блиновская
Фото: YouTube канал Надежда Стрелец by Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елена Блиновская

Женщина вспомнила, что зарплата в 100 рублей на семью из четырёх человек не позволяла нормально питаться — из-за недоедания она даже падала в голодный обморок. Останина уверена, что бедность серьёзно подорвала здоровье детей, и заявила, что нынешние условия содержания дочери опасны для её жизни.

По словам матери блогерши, финансовые трудности преследовали семью с самого начала. После рождения сына её зарплата составляла всего 100 рублей на четверых, и от недоедания она теряла сознание прямо перед родами. Останина также рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем у дочери и внучки, включая патологии сердца.

"Потом у меня родился сын, а зарплата была 100 рублей на четверых. От негодования я прямо перед родами упала в обморок. Дочке ставили капельницу на 8 часов, у неё были две дырки в сердце. У внучки — то же самое", — поделилась Останина в беседе с Telegram-каналом "112".

Ранее суд повторно отклонил ходатайство Елены Блиновской об отсрочке исполнения приговора. "Королева марафонов" просила перенести начало отбывания наказания до 2034 года, когда её младшей дочери исполнится 14 лет, однако суд оставил в силе прежнее решение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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