Во время съёмок австралийского кулинарного шоу "МастерШеф" Меган Маркл, выступавшая в качестве приглашённого судьи, связалась с супругом по видеосвязи и обсудила блюда участников. В разговоре герцогиня Сассекская упомянула острый соус, который оценила как "очень вкусный", но выразила сомнение, что он понравится Гарри.
По словам Меган, её муж не любит пряную еду. Этот факт, как оказалось, сближает его со старшим братом Уильямом, с которым они находятся в многолетней размолвке. Несколько лет назад принц Уэльский в радиошоу признавался, что не может есть слишком острую пищу, потому что "становится слишком жарко".
"Там есть острый соус, он очень вкусный. Но я не уверена, что он подойдёт тебе. Он очень острый", — сказала Меган мужу во время звонка.
Эпизод вызвал бурное обсуждение в соцсетях: поклонники обратили внимание на то, что даже в мелочах братья, чьи отношения остаются напряжёнными, оказываются похожи. Кейт Миддлтон, в свою очередь, признавалась, что сама любит специи и часто добавляет их в карри.
Ранее судья проекта По Лин Йоу случайно представила герцогиню как "герцогиню Сассекскую", хотя команда Меган заранее просила избегать любых упоминаний о британской королевской семье.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.