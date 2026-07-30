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Семейные тайны за столом: привычки в еде выставили на показ общее в Гарри и Уильяме

Шоу-бизнес

Во время съёмок австралийского кулинарного шоу "МастерШеф" Меган Маркл, выступавшая в качестве приглашённого судьи, связалась с супругом по видеосвязи и обсудила блюда участников. В разговоре герцогиня Сассекская упомянула острый соус, который оценила как "очень вкусный", но выразила сомнение, что он понравится Гарри.

Принц Гарри
Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принц Гарри

По словам Меган, её муж не любит пряную еду. Этот факт, как оказалось, сближает его со старшим братом Уильямом, с которым они находятся в многолетней размолвке. Несколько лет назад принц Уэльский в радиошоу признавался, что не может есть слишком острую пищу, потому что "становится слишком жарко".

"Там есть острый соус, он очень вкусный. Но я не уверена, что он подойдёт тебе. Он очень острый", — сказала Меган мужу во время звонка.

Эпизод вызвал бурное обсуждение в соцсетях: поклонники обратили внимание на то, что даже в мелочах братья, чьи отношения остаются напряжёнными, оказываются похожи. Кейт Миддлтон, в свою очередь, признавалась, что сама любит специи и часто добавляет их в карри.

Ранее судья проекта По Лин Йоу случайно представила герцогиню как "герцогиню Сассекскую", хотя команда Меган заранее просила избегать любых упоминаний о британской королевской семье.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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