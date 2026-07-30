Жизнь за океаном оказалась кошмаром: экс-участник "Дома-2" осознал фатальную ошибку при переезде в США

Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев* в интервью YouTube-каналу "Sheinkin40" пожаловался на сложную жизнь в США. По его словам, одиночек, приехавших покорять Лос-Анджелес, ждут трудности как с карьерой, так и в личной жизни.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Рустама Солнцева by Инстаграм-аккаунт Рустама Солнцева Рустам Солнцев

Солнцев, который переехал в США в 2022 году, признался, что его главное открытие об Америке оказалось горьким. Он уверен, что одному в Лос-Анджелесе делать нечего, и покорять страну нужно только в компании близкого человека.

"Моё самое большое открытие о Лос-Анджелесе — здесь никто никому не нужен. В Лос-Анджелес нужно приезжать с кем-то, если ты хочешь покорять Америку. Одному тяжело", — рассказал он.

Солнцев попал на проект "Дом-2" в 2005 году, а в 2009-м покинул его. Через два года он вернулся на телестройку уже в роли наставника. Окончательно блогер ушёл из шоу только в 2014 году. Все эти годы он появлялся на телевидении в роли гостя известных проектов, а также запустил собственный YouTube-канал.

Ранее стендап-комик Данила Поперечный* тоже разочаровался в жизни в США, назвав романтичные представления об Америке "розовыми очками" и отметив, что Москва — "столица всего мира" с более высоким уровнем сервиса и безопасности.

* физическое лицо, признанное в России иностранным агентом по решению Минюста