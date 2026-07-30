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Коней купить было мало: новые требования дочери поставили Викторию Боню в тупик

Шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня пожаловалась на растущие расходы, связанные с увлечением её 14-летней дочери Анджелины конным спортом. После недавней покупки собственной лошади у школьницы появилось новое требование — личный водитель. Об этом Боня рассказала в видеообращении.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Анджелина занимается конным спортом с ранних лет, и родители, Виктория и её бывший возлюбленный Алекс Смерфит, долгое время оплачивали аренду лошади. Недавно они решили купить дочери собственную. Однако, по словам Бони, увлечение дочери обходится в огромные суммы.

"Анджелина мне говорит: "Мне нужен водитель, чтобы возить на лошадь". Она ездит рано, в 6 или в 5 утра, до рассвета. Получается, за лошадь ей заплати, потом ей надо купить для лошади наряды Hermes, потом ей надо для лошади седло, которое стоит от 6 до 10 тысяч евро! Ей ещё нужны сапоги, каска, жилет и всё остальное. И теперь водитель!" — посетовала телезвезда.

Бывшая участница шоу "Выжить в Дубае" нашла водителя, который раньше работал у Алекса, но у мужчины нет своей машины. Боня сказала дочери попросить автомобиль у отца, однако Смерфит отказал. Тогда Анджелина призвала маму найти водителя со своей машиной. Виктория призналась, что шокирована тем, сколько денег тратит на дочь.

"За несколько дней огромные расходы, которые только с ней связаны, с её увлечением. А когда четверо или пятеро детей, это как?! Анджелина любит всё самое лучшее. Своё безлимитное сознание она впитала с молоком матери. С одной стороны можно отреагировать, что совсем уже офигела. А с другой стороны, вроде важные вещи для неё. Как для меня горы. Она выбрала одно из самых дорогих увлечений", — высказалась Виктория.

Напомним, недавно Виктория Боня и её бывший возлюбленный Алекс Смерфит исполнили давнюю мечту дочери — у девочки появилась собственная лошадь. Тогда Боня трогательно поздравила наследницу и назвала этот день особенным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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