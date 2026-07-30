Деньги просто испарились: схема с особняком в Майами избавила Валерия Леонтьева от огромных трат

Валерий Леонтьев смог существенно сократить налоговые выплаты за свой особняк в Майами, сэкономив за последние годы около 350 тысяч долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Леонтьев

Как сообщает Telegram-канал Baza, певцу и его супруге удалось добиться этого благодаря американской льготе для владельцев основного жилья. Недвижимость была передана в семейный траст, что позволило сохранить действие программы, ограничивающей рост налоговой базы.

В мае 2015 года особняк через супругу Леонтьева Людмилу Исакович передали в семейный траст Valerii Leontiev Trust. Управляющими траста стали сам певец и его жена. В договоре купли-продажи при этом была указана символическая сумма в 10 долларов. В документах также содержалась оговорка о праве на льготу Homestead Exemption, которая позволяет владельцам сохранять право постоянного проживания в доме даже после его передачи в траст и пользоваться налоговыми преимуществами, связанными с основным жильём.

Леонтьевы платят за особняк до 59,9 тысячи долларов налогов в год. Если бы недвижимость не подпадала под действие льготной программы, сумма выплат только за 2025 год могла бы составить около 159 тысяч долларов. Таким образом, экономия семьи за весь период составила порядка 350 тысяч долларов, или более 27 миллионов рублей.

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